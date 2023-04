“Quero ser punido pelos meus erros, não por minha escolha”, diz goleiro do Grêmio na polêmica do afastamento

A polêmica do afastamento do goleiro Adriel ainda não terminou. Na noite desta quarta-feira (26), o jogador postou um vídeo em suas redes sociais com cerca de nove minutos falando sobre o caso. A publicação possui diversas cenas sobre assuntos que foram comentados durante toda a polêmica.

No vídeo, o jogador admitiu o erro cometido na entrevista concedida para a Rádio Gaúcha. O jogador detalhou como o sistema defensivo do Grêmio se preparava. O jogador destacou que falou o que não devia, mas em nenhum momento foi por maldade.

“Acabei falando o que não devia ali, mas não por maldade. Queria que o torcedor soubesse um pouco mais da minha história. Essa era a intenção”, disse o goleiro.

O jogador ainda destacou que as conquistas que ele conseguiu não mexeram com a índole do mesmo. Em algumas cenas, o atleta mostrou sua casa e seu veículo, que foram comentadas pelo técnico do Grêmio, Renato Portaluppi.