Por Redação O Sul | 27 de abril de 2023

Na partida de ida, o Inter venceu por 2 a 1. Jogo ocorre o estádio Rei Pelé

Buscando vaga nas oitavas da Copa do Brasil, Inter e CSA se enfrentam na noite desta quinta-feira (27), no estádio Rei Pelé, a partir das 20h. Na partida de ida, o Inter venceu por 2 a 1, no estádio Beira-Rio. Com o resultado, o clube gaúcho joga pelo empate. O CSA terá que vencer por dois gols de diferença.

O Colorado vem embalado após vencer o Flamengo pelo Brasileirão. Entre os times da Série A é o que menos perdeu na temporada. O time do técnico do Inter, Mano Menezes, ostenta uma invencibilidade de oito jogos com quatro vitórias e quatro empates, e vai com força máxima para Maceió.

Já o CSA, teve tempo na preparação para o jogo de volta. Caso consiga passar, o Azulão irá receber mais R$ 3,3 milhões. Na próxima quinta-feira, o time estreia na Série C contra o Confiança no Rei Pelé.

Provável escalação do Inter

Keiller; Igor Gomes, Mercado, Vitão e Renê; Campanharo, Johnny e Alan Patrick; Pedro Henrique, Wanderson e Alemão. Técnico do Inter: Mano Menezes

Provável escalação do CSA

Dalberson; Cedric (Arnaldo), Edinei, Rafael Forster e Rhuan; Bruno Matias, Moisés e Tomas Bastos; Thiaguinho, Gabriel Taliari e Jô (Iago Teles). Técnico do CSA: Vinícius Bergantin

Arbitragem

Árbitro: Flávio Rodrigues de Souza (Fifa/SP)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (Fifa/SP)

Assistente 2: Evandro de Melo Lima (SP)

Quarto Árbitro: Jonata de Souza Gouveia (AL)

Árbitro de Vídeo (VAR): Daiane Muniz (Fifa/SP)

Assistente VAR: Herman Brumel Vani (SP)

