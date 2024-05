Brasil Quina de São João: estão abertas as apostas para prêmio estimado em R$ 220 milhões e que não acumula

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2024

Sorteio é o maior da história da premiação. (Foto: Marcelo Casal Jr./Agência Brasil)

A Quina de São João 2024 promete pagar um prêmio estimado em R$ 220 milhões e quem quiser tentar a sorte já pode fazer sua aposta. A Caixa Econômica Federal abriu na segunda-feira (20) as apostas para a sorteio que não acumula.

O sorteio do concurso especial da Quina será em 22 de junho e a aposta simples, marcando cinco dezenas das 80 disponíveis, custa R$ 2,50 e deve ser feita em volante específico – os concursos regulares da Quina seguem sendo sorteados até 8 de junho.

Assim como a Mega da Virada, a Lotofácil da Independência e a Dupla de Páscoa, o prêmio da Quina de São João não acumula e, caso alguém não acerte as cinco dezenas, o montante é dividido entre os acertadores de quatro números e assim por diante. Parece difícil, mas já aconteceu.

Em 2019, ninguém cravou as cinco dezenas e os R$ 153,6 milhões foram divididos entre 1577 acertadores da quadra.

Prêmio recorde

Este será o 14º concurso da Quina de São João e o prêmio de R$ 220 milhões – que ainda pode aumentar – será o maior da história da loteria.

O maior prêmio já pago na história da modalidade criada em 2011 foi de R$ 216,7 milhões, pago no ano passado (2023) a oito apostas ganhadoras.

Até então, o maior prêmio pago havia sido em 2021, quando oito apostas cravaram as cinco dezenas e dividiram R$ 204,8 milhões. Em 2022, 11 apostas racharam R$ 195,9 milhões. Com os bolões premiados, foram mais de 65 novos milionários.

Apostas

As apostas da Quina de São João 2024, que custam R$ 2,50 para um jogo com 5 dezenas, podem ser feitas até às 19h do dia do sorteio em qualquer casa lotérica do País, no aplicativo Loterias Caixa e no portal Loterias Caixa.

Para jogar na Quina, basta marcar de 5 a 15 números entre os 80 disponíveis. O apostador ainda pode deixar para o sistema escolher os números, por meio da Surpresinha. Ganham prêmios os acertadores de 2, 3, 4 ou 5 números.

Chances

A chance de ganhar na Quina de São João com uma aposta simples, marcando 5 dezenas, é de 1 em 24 milhões (24.040.016, precisamente). Para aumentar a chance de ganhar, o apostador pode escolher marcar mais números – pode até 15 dezenas das 80 disponíveis.

Se fizer uma aposta com 15 números na Quina a chance de ganhar cai para 1 em 8 mil, mas o apostador vai ter de pagar R$ 7.507,5​0 pela tentativa.

Bolão oficial

Os bolões para as loterias da Caixa podem ser feitos no site Loterias Caixa. O banco promete ainda disponibilizar os bolões no app em breve.

O apostador pode escolher fazer apostas em grupos por meio do Bolão Oficial da Caixa. Para isso basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica.

Na Quina, os bolões têm preço mínimo de R$ 12,50. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 3,50. É possível realizar um bolão de no mínimo 2 e no máximo 50 cotas. É permitida a realização de no máximo 10 apostas por Bolão.

Você também pode comprar cotas de bolões organizados pelas Casas Lotéricas. Neste caso, poderá ser cobrada uma Tarifa de Serviço adicional de até 35% do valor da cota.

