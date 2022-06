Brasil Quina de São João: onze apostas dividem o prêmio de mais de R$ 195 milhões

Por Redação O Sul | 26 de junho de 2022

As dezenas sorteadas foram 35, 36, 49, 75 e 80 Foto: Divulgação As dezenas sorteadas foram: 35, 36, 49, 75 e 80 Foto: Divulgação

Foram sorteados neste sábado (25) os números da Quina de São João, com prêmio de R$ 195.945.492,96 milhões, o segundo maior da história do concurso. O sorteio do concurso 5.881 foi realizado na festa de São João de Campina Grande, na Paraíba.

As dezenas sorteadas foram 35, 36, 49, 75 e 80. O prêmio, de R$ 195.945.492,96, é o segundo maior da história do concurso. Cada uma das onze apostas ganhadoras receberá R$ 17.813.226,63.

Pelo menos 2.026 jogos acertaram a quadra, no valor de R$ 7.045,11. As apostas com 3 acertos ganham R$ 87,18 e com dois acertos, R$ 3,34.

Como a Mega da Virada, a Quina de São João não acumula. Caso ninguém acerte as cinco dezenas, o prêmio é dividido para as apostas que acertarem quatro dezenas e assim por diante.

