Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2025

A possível escolha de Quinteros por preservar os titulares envolve a proximidade do confronto com o São Raimundo Foto: Lucas Uebel Técnico deverá preservar pensando na Copa do Brasil. (Foto: Lucas Uebel) Foto: Lucas Uebel

Já garantido nas semifinais do Campeonato Gaúcho, o treinador Gustavo Quinteros deverá optar por rodar o elenco do Grêmio no confronto diante do Ypiranga, neste sábado (15), às 16h30min, no estádio Colosso da Lagoa, em Erechim. Outro ponto que influencia a decisão do comandante gremista é a estreia do Imortal na Copa do Brasil na próxima semana.

Quinteros já havia indicado tal possibilidade na última entrevista coletiva. Assim, a tendência é de que jogadores oriundos da base ganhem oportunidade entre os 11 iniciais na partida válida pela última rodada da fase de grupos da competição regional, como o goleiro Adriel, o zagueiro Natã Felipe, o meio-campista Ronald e o atacante Gabriel Mec.

O recém-contratado Camilo Reijers é uma provável novidade entre os relacionados. O volante foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) dentro do prazo de inscrição para a disputa do Gauchão.

A possível escolha de Quinteros por preservar os titulares envolve a proximidade do confronto com o São Raimundo, de Roraima, pela primeira fase da Copa do Brasil. Isso porque os jogadores vão passar por uma viagem desgastante até a cidade Boa Vista (RR) para encarar o adversário nesta quarta-feira (19), às 19h30min. Esta vai ser a primeira vez que São Raimundo e Grêmio se enfrentam na história.

