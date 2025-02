Celebridades Wesley Safadão recusa convite do partido de Marçal para disputar o Senado

Por Redação O Sul | 14 de fevereiro de 2025

"O foco dele é música e vaquejada", informou a equipe do cantor "O foco dele é música e vaquejada", informou a equipe do cantor. (Foto: Reprodução/ @wesleysafadao)

O cantor Wesley Safadão negou o convite do PRTB, partido de Pablo Marçal, para ser candidato ao Senado Federal pelo Estado do Ceará. A equipe do sertanejo confirmou a recusa afirmando que o artista está focado na própria carreira.

“Wesley agradeceu o convite, mas o foco dele é música e vaquejada”, informou a equipe do cantor nesta sexta-feira (14).

O partido, por sua vez, não demonstrou interesse em desistir da candidatura do cantor ao Senado. O presidente da sigla, Leonardo Avalanche, afirmou que “no momento oportuno” o cantor “deixará sua contribuição ao povo cearense e aos brasileiros”.

“Estamos construindo uma grande aliança pelo nosso Brasil pelos brasileiros, no momento oportuno Wesley deixará sua contribuição ao povo cearense e aos brasileiros exercendo seu mandato de senador”, disse.

O PTRB havia feito o convite ao sertanejo para que ele estreasse sua carreira política pela sigla. Avalanche chegou a afirmar que os dois conversaram sobre a possibilidade.

“Ele quer deixar um legado para as próximas gerações”, afirmou o presidente do partido. Para ele, Wesley Safadão, “além de cantor de sucesso, é um grande empresário com coração voltado às ações sociais”.

Marçal e Gusttavo Lima

O empresário Pablo Marçal se encontrou com o cantor Gusttavo Lima na quinta-feira (13), em Miami, nos Estados Unidos.

Ambos já sinalizaram a possibilidade de comporem uma chapa para disputar a Presidência da República nas eleições de 2026.

“Passamos a tarde discutindo a nossa paixão pelo Brasil. Conquistamos tudo que desejávamos em nossas áreas de atuação e em nosso coração arde a mesma coisa: a vontade de lutar pelo povo. Podemos ir embora do Brasil e viver uma vida maravilhosa, mas queremos ver o brasileiro prosperar”, afirmou Marçal, em nota divulgada por sua assessoria.

Ainda de acordo com a nota, os dois “também se comprometeram a realizar ações conjuntas em breve”.

“A cada conversa com o Gusttavo, a minha certeza aumenta. Os bons se levantarão!”, acrescentou Marçal.

Até a publicação deste texto, Gusttavo Lima não havia se pronunciado sobre o encontro nas redes sociais, por exemplo.

Mais cedo, antes da divulgação da conversa, o presidente do PRTB, Leonardo Avalanche, afirmou que Marçal continua como a principal aposta do partido para as eleições presidenciais de 2026. Avalanche disse que Marçal está alinhado com os interesses do partido, está filiado e é o “candidato do momento”.

“Hoje, no partido, o nosso candidato é o Marçal, ele é o nosso maior expoente. Desta forma, estamos vindo com força total para vencer as eleições”, comentou.

Após o anúncio da possível entrada na vida política do cantor Gusttavo Lima, a direção do PRTB fez diversos convites para que o “embaixador” se filiasse ao partido e compusesse uma chapa majoritária ao lado de Marçal.

Avalanche afirmou que a definição da candidatura, caso Gusttavo Lima se filie, levará em conta pesquisas de intenção de voto.

