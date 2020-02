Polícia Quinze quilos de cocaína são apreendidos na praia do Cassino

Por Redação O Sul | 11 de fevereiro de 2020

Um homem que carregava a droga foi preso Foto: Polícia Civil/Divulgação Um homem que carregava a droga foi preso. (Foto: Polícia Civil/Divulgação) Foto: Polícia Civil/Divulgação

Quinze quilos de cocaína foram apreendidos pela Polícia Civil na praia do Cassino, em Rio Grande, no Litoral Sul do RS, na segunda-feira (10). Um homem de 30 anos foi preso em flagrante por tráfico.

Ele saía de casa carregando uma bolsa com a droga quando foi abordado pelos policiais. Na residência dele, mais cocaína, fracionada em tabletes, foi encontrada.

Conforme a delegada Lígia Marques Furlanetto, o criminoso era investigado há cerca de 15 dias, depois que uma denúncia anônima apontou que ele estaria armazenando drogas na sua casa.

