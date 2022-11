Rio Grande do Sul Quiosque prende fogo e é destruído em Capão da Canoa, no Litoral Norte gaúcho

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2022

O fogo começou às 12h30min e a fumaça podia ser vista de longe. Ninguém ficou ferido Foto: Reprodução/Internet O fogo começou às 12h30 e a fumaça podia ser vista de longe (Reprodução/Internet) Foto: Reprodução/Internet

Em Capão da Canoa, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, um quiosque à beira do mar foi destruído por um incêndio neste sábado (26). De acordo com o Corpo de Bombeiros da cidade, a tenda de número 12 estava inaugurando neste sábado. Segundo informações, o fogo começou às 12h30 e a fumaça podia ser vista de longe. Ninguém ficou ferido.

Segundo os Bombeiros, o alvará de funcionamento do local não foi localizado ainda. Conforme o dono do local, o incêndio começou após um problema na mangueira do botijão de gás.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e teve dificuldades para chegar com o caminhão perto do local do incêndio. Os soldados tiveram que deixar o caminhão em uma distância pela areia entre onde os veículos passam e o início da praia.

