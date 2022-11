Esporte Com gol de Messi e Enzo Fernández, Argentina vence o México por 2 a 0 e se mantém viva na Copa do Mundo

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Com o gol, Lionel Messi (foto) se igualou a Maradona ao número de gols em Copas do Mundo Foto: Reprodução/Argentina Com o gol, Lionel Messi igualou a Maradona a número de gols em Copas do Mundo (Foto: Reprodução/Argentina) Foto: Reprodução/Argentina

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após um primeiro tempo fraco, a Argentina voltou com tudo no segundo tempo e venceu o México por 2 a 0, no Estádio Lusail, em Lusail, neste sábado (26). Com os gols de Lionel Messi e Enzo Fernández, os argentinos estão matematicamente vivos ainda na Copa do Mundo. Com a vitória, os “hermanos” são vice-líderes do grupo C, com três pontos.

Já no começo da partida, no primeiro minuto, a Argentina já estava buscando jogo. Acuña cruzou na área buscando Lautaro Martínez, mas a defesa mexicana afastou o perigo. Aos 4, Vega acertou o braço em Montiel.

Os jogadores da Argentina pediram a expulsão do jogador mexicano, mas não houve revisão e nem cartão. Aos 8, o jogo começa a ficar mais quente com chegadas fortes. Montiel chegou firme em Lozano, mas dessa vez o juiz marcou falta.

Aos 9, o México mandou uma bola para área, Montes de um leve desvio e a bola passou raspndo o gol. Aos 15, torcedores mexicano começaram a gritar “Olé” a cada toque da seleção do México.

Aos 20, os mexicanos fizeram jogada ensaiada em cobrança de falta, a bola foi levantada na área e Martínez saiu para fazer a defesa. Aos 33, Messi tentou surpreender o goleiro Ochoa cobrando falta direto para o gol. O goleiro mexicano defendeu de soco e no rebote recebeu uma falta.

Aos 41, Guardado teve que deixar o campo pela seleção do México. Érick Gutiérrez entrou em seu lugar. Aos 44, Vega cobrou uma bonita falta colocada, mas Martínez saltou para encaixar a bola e evitar o gol do México. Aos 49 minutos, Vega arriscou de fora da área, mas a bola acabou subindo muito. Aos 51, o árbitro encerrou a partida.

Na volta do segundo tempo, aos 5, Messi teve uma boa oportunidade em falta. O craque argentino no entanto bateu muito mal. A bola subiu e não levou nenhum perigo para o gol de Ochoa. Aos 7, Di María fez jogada pela direita, cruzou na área, mas ninguém chegou para a finalização.

Aos 14, México cobrou falta para dentro da área, mas ninguém alcançou a bola. Defesa da seleção da Argentina tirou. Aos 18, após a Argentina voltar melhor, Lionel Messi marcou o gol da Argentina. Após receber uma bola pela direita, Messi de frente para a grande área, de fora, chutou sem chances para o goleiro Ochoa. Argentina 1 a 0 México.

Aos 32, Messi recebeu na linha de fundo, fez o cruzamento, mas o juiz já tinha marcado a saída de bola. Tiro de meta para o México. Aos 41, Messi cobrou escanteio curto, Enzo Fernández recebeu na entrada da área, driblou o marcador e mandou no ângulo. Golaço! Argentina 2 a 0 México. Aos 51 minutos, o árbitro encerrou a partida e foi decretada a vitória dos argentinos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte