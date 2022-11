Esporte Grêmio deve renovar com o centroavante Diego Souza por mais seis meses

Por Redação O Sul | 26 de novembro de 2022

O novo contrato será até a metade do ano de 2023 e pode ser renovado. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

Nesta semana, o Grêmio encaminhou a renovação do centroavante Diego Souza por mais seis meses. O Tricolor tem o acerto já com o atleta, que está se recuperando de uma operação. O novo contrato será até a metade do ano de 2023 e pode ser renovado até o fim da temporada.

A informação foi divulgada pelo jornalista César Fabris, da Rádio Grenal.

Diego Souza falou durante a temporada que gostaria de permanecer mais uma temporada no Grêmio ou iria se aposentar. O jogador passou por uma cirurgia no fim de outubro para corrigir uma hérnia inguinal. O centroavante está em processo de recuperação desde então e permaneceu em Porto Alegre.

O técnico Renato Portaluppi quer a permanência do jogador para 2023 e foi um pedido dele para a direção gremista.

Categorias de base

Neste sábado (26), as categorias sub-13 e sub-12, da Área de Formação da Escola de Futebol do Grêmio, venceram o Campeonato Gaúcho Noligafi, que teve início no mês de abril deste ano. As partidas finais aconteceram no Estádio do Vale, em Novo Hamburgo.

A categoria sub-13 enfrentou o Juventude na final e venceu a partida por 4 a 0, com gols de Felipe Machado, Henrique Dipp e Mateus Macena (2), conquistando o título gaúcho. A equipe sub-12 também conquistou o título. Os gremistas venceram o Internacional por 1 a 0, com gol do Adriano.

Pela manhã, as equipes disputaram as semifinais. A sub-13 venceu o Internacional por 3 a 0 e a sub-12 o time do São José por 4 a 3.

