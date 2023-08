Expointer Raça Devon participa da Expointer 2023 com 67 animais

Por Redação O Sul | 22 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Exemplares de argola entram em pista no dia 30 e rústicos no dia 31. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Associação Brasileira de Criadores de Devon e Bravon (ABCDB) estará presente com 67 animais e uma diversificada programação na 46ª Expointer, que acontece de 26 de agosto a 3 de setembro no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS). Estão inscritos 51 animais de argola e 16 rústicos, todos de cabanhas gaúchas.

As atividades oficiais com os animais começam no sábado (26), com o julgamento de admissão dos exemplares de argola, a partir das 13h. Os julgamentos de classificação acontecem durante todo o dia 30 de agosto, quarta-feira. A avaliação das fêmeas será pela manhã e dos machos à tarde, com transmissão ao vivo pelo Lance Rural e canal da Devon Brasil no YouTube. Também serão escolhidos os vencedores do troféu Jovem Expositor e troféu Chiripá. A premiação ocorre no estande da associação, às 18h, com desfile dos animais Grandes Campeões pelo Boulevard.

A programação dos rústicos estará concentrada na quinta-feira (31). Todos os inscritos passam pelos exames de admissão no início da manhã e, na sequência, entram em pista para o julgamento.

O jurado desta edição será o médico veterinário Lucas Hax, doutor em Biotecnologia, inspetor técnico da raça Devon e avaliador do PROMEBO há 10 anos. Hax foi diretor técnico e atualmente integra o conselho técnico da ABCDB e tem experiência como jurado em pistas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Ele conta que recebeu o convite com grande satisfação. “Será uma honra e uma enorme responsabilidade poder avaliar os melhores animais da raça Devon do país e a certeza de que teremos muita qualidade em pista”.

A presidente da ABCDB, Elizabeth Obino Cirne-Lima, lembra que a Expointer é uma importante vitrine para os criadores apresentarem os resultados do melhoramento genético que praticam em suas cabanhas. “A ABCDB está adotando técnicas de seleção da pecuária moderna, a fim de qualificar o rebanho nacional e consolidar sua posição no mercado de carne premium”, ressalta.

A agenda da ABCDB na Expointer inclui, ainda, participação na Vitrine da Carne, na terça-feira (29), às 16h, em que cortes selecionados Devon serão preparados ao vivo e servidos ao público visitante. A entidade é parceira da Federação de Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul (Farsul) desde a primeira edição do evento, em 2009, que tem o objetivo de conectar todos os elos da cadeia produtiva da carne, desde o pecuarista até o consumidor.

Também no dia 29, às 17h, acontece mais um Chá das 5, evento que está se tornando tradição, ao reunir mulheres criadoras para um reencontro e agradável bate-papo no estande da associação. Por ser ponto de encontro de pecuaristas de diferentes regiões, a Expointer também é um momento de integração das famílias em torno do Devon e do Bravon.

Uma importante parceria com o Sebrae será celebrada na tarde do dia 31 de agosto, quinta-feira. Às 16h30 haverá apresentação de palestra sobre Avaliação Genômica aos associados e, em seguida, será assinado um memorando de intenções visando a cooperação entre as duas entidades.

Depois do sucesso do ano passado, a loja com a marca Devon está de volta com novos produtos à disposição do visitante. São itens variados, como roupas (coletes, camisas), chapéus, bonés, utilidades como bomba de chimarrão, louças (cálices, copos, canecas) e até bijuterias.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Expointer

https://www.osul.com.br/raca-devon-participa-da-expointer-2023-com-67-animais/

Raça Devon participa da Expointer 2023 com 67 animais

2023-08-22