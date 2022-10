Mundo Radialista que propagou fake news sobre massacre em escola nos EUA é condenado a pagar quase 1 bilhão de dólares

Por Redação O Sul | 13 de outubro de 2022

Alex Jones acusou os familiares das vítimas de serem atores Foto: Reprodução/Youtube Alex Jones acusou os familiares das vítimas de serem atores. (Foto: Reprodução/Yotube) Foto: Reprodução/Youtube

O radialista Alex Jones, apresentador do programa de rádio Infowars, foi condenado a pagar quase US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões) por dizer no ar que o massacre na escola infantil Sandy Hook, em Connecticut, ocorrido em 2012, era uma farsa inventada pelo governo norte-americano.

O júri do segundo julgamento do caso considerou, na quarta-feira (12), Jones culpado por difamação, após o apresentador passar anos acusando os familiares das vítimas de serem atores em um suposto plano para retirar o direito dos norte-americanos de portar armas. No ataque, 20 crianças e seis adultos foram assassinados.

Por causa das mentiras contadas por ele, as famílias receberam ameaças. O valor da indenização vai ser dividido entre 14 familiares das vítimas e um agente do FBI, William Aldenberg, que foi alvo de perseguição. Jones ainda deve encarar um terceiro julgamento sobre suas mentiras em relação às vítimas de Sandy Hook. Em agosto, na primeira ação do caso, ele foi condenado a pagar mais de US$ 50 milhões. Segundo o radialista, há uma conspiração dos democratas e dos meios de comunicação para silenciá-lo.

