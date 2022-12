Esporte Rádio Grenal é a vencedora do Troféu Mérito Esportivo 2022

Por Redação O Sul | 6 de dezembro de 2022

Emissora de rádio da Rede Pampa dedicada 24 horas por dia ao futebol foi a ganhadora na categoria “Imprensa Rádio”. Foto: César Lopes Foto: César Lopes

A Prefeitura de Porto Alegre divulgou, nesta terça-feira (06), a lista dos vencedores do Troféu Mérito Esportivo 2022. E a Rádio Grenal, emissora de rádio da Rede Pampa dedicada 24 horas por dia ao futebol, foi a grande vencedora na categoria “Imprensa Rádio”.

A premiação é uma realização da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude (SMELJ), que tem como objetivo homenagear e reconhecer os trabalhos relevantes e os destaques esportivos em Porto Alegre.

Após a votação popular dos três concorrentes que foram mais indicados, em cada uma das 22 categorias (21 por votação popular e uma que homenageará os servidores da secretaria), apenas um foi escolhido para representar seu esporte ou seu clube.

Os vencedores receberão o troféu no dia 08 de dezembro, às 19h, em cerimônia que será realizada no Auditório Dante Barone, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul.

Confira todos os ganhadores:

Atleta de Corrida

Mariana Saraiva – Percorrer Sogipa

Atleta Escolar

Guilherme Dorneles – ACM

Atleta de Esportes Aquáticos

Giovana da Rocha Genro – Caixeiros Viajantes

Atleta de Quadra

Rafael Ataides – Vamo Dale Futebol Clube

Atleta de Esportes de Raquete

Thiago dos Santos Guglieri – Clube do Comércio

Atleta de Esportes Náuticos

Marina Kist – Jangadeiros

Atleta Fitness

Fabiano Batista – Golden Team

Atleta Futebol de Base

Amanda Souza – Internacional

Atleta Ginástica

Sofia de Almeida – Sogipa

Atleta Luta

Mayra Aguiar – Sogipa

Atleta Paradesporto

Aser Ramos – RS Paradesporto

Atleta Skate

Luca Macchi

Atleta, Técnico ou Dirigente por Relevantes Serviços Prestados

Carlos Henrique de Lorenz – Jangadeiros

Gestão Esportiva

Nato Werlang – Scorpion Jiu-Jitsu

Imprensa Internet

Vinícius Leal – 100% Esporte

Imprensa Rádio

Rádio Grenal

Preparador Físico

Reverson Pimentel – Grêmio

Projeto Social

RS Paradesporto

Treinador

Thiago Bica – GNG

Treinador Paralímpico

Fabiana Pavoa – RS Paradesporto

Professor da Smelj

Ricardo Reuter Pereira

