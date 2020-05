Grêmio Rádio Grenal fará retransmissão da decisão do Mundial de 83 conquistado pelo Grêmio

Por Redação O Sul | 22 de Maio de 2020

Foto: Divulgação/Grêmio FBPA

O dia 11 de dezembro entrou para a história do Grêmio há quase 37 anos. Nesta data, em 1983, o tricolor, alcançava o ápice de sua existência ao conquistar o título de Campeão Mundial, na competição disputada em Tóquio, no Japão, na vitória de 2 a 1 sobre o Hamburgo, da Alemanha. Para relembrar esse momento histórico para o torcedor gremista, a Rádio Grenal exibirá, no domingo (24) o especial Título Mundial do Grêmio em 1983. A partir das 15h, será possível conferir, ao vivo, a atração que será comandada pelo narrador Haroldo de Souza e o comentarista Luiz Carlos Reche. Haroldo e Reche, receberão convidados especiais para relembrar os detalhes da conquista do Mundial.

Os ouvintes podem participar do programa enviando perguntas pelo WhatsApp: (51) 99919-4808.

Serviço: Programa Especial – Mundial do Grêmio em 1983

Quando: Domingo, 24/05

Horário: 15h

Sintonize: FM 95,9 – Aplicativos – radiogrenal.com.br – Claro Net canal 300

* Por supervisão de: Marjana Vargas

