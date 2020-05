Grêmio “Eu sinto falta de tudo que é normal no futebol”, diz Renato Portaluppi sobre o retorno dos jogos e competições

Por Redação O Sul | 22 de Maio de 2020

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

Cumprindo isolamento em sua casa no Rio de Janeiro, o técnico Renato Portaluppi concedeu entrevista aos canais oficiais do Grêmio e fez uma avaliação das primeiras semanas de preparação do seu grupo de jogadores. Treinando desde o início do mês de maio, o Grêmio se destaca entre os clubes brasileiros por ter implementado com sucesso todas as iniciativas de prevenção à contaminação e transmissão da Covid-19. “Eu acredito que o Clube está fazendo a coisa certa. Nós temos que tomar todo cuidado do mundo. O Grêmio começou com os trabalhos físicos, respeitando o afastamento e seguindo todas as regras. É o certo. E esperamos que isso se resolva o mais rápido possível, para intensificarmos os treinamentos”, diz o treinador.

Os trabalhos atuais são focados principalmente no aspecto físico, com o objetivo de preparar os jogadores para o retorno das competições, já que possivelmente haverá uma grande sequência de jogos. Além disso, o clube realiza esse tipo de atividade em decorrência das normas de distanciamento expressas em decretos dos governos do estado e do município. “Nós temos que tomar todos os cuidados, treinar grupos com poucos jogadores e afastados. Não podemos dar todos os treinamentos que gostaríamos, são mais trabalhos físicos. É uma diferença grande e você fica restrito. Chega um momento que o jogador fica até um pouco cansado, com saudade de treinar com bola. Mas tem que tomar muito cuidado para dar trabalho com bola e manter o distanciamento”, analisa.

Departamento médico do clube

Para ser reconhecido pela Comissão de Médicos da CBF como um exemplo mundial de condições preventivas adequadas, o Grêmio montou uma estrutura que vai ao encontro de todas as normas internacionais de controle sanitário. Até a reapresentação dos atletas, no início do mês, o clube promoveu diversas reuniões internas, com participação, além do Departamento Médico, da Comissão Técnica e departamento de Logística. As condições disponibilizadas aos atletas foram elogiadas pelo técnico. “O Grêmio está de parabéns pela estrutura que foi montada, uma estrutura que não é nada barato. Por isso que seguimos à risca o que o Departamento Médico nos passa, porque nessas horas todo o cuidado é essencial e o Grêmio, felizmente, está tendo todo o cuidado. Até para os jogadores se sentirem tranquilos para sair de casa, sabendo que vão trabalhar com todas as garantias. Nesse ponto o Grêmio está de parabéns”, ressalta.

Isolamento

Enquanto o grupo treina em Porto Alegre, comandado pelo auxiliar Alexandre Mendes e pelos preparadores físicos, Renato mantém uma rotina de cuidados em sua casa no Rio. Longe do que mais gosta de fazer, o técnico tricampeão da América confessa sua saudade, com palavras de otimismo. “Eu tenho uma saudade muito grande de trabalhar e estar com o grupo. Estamos parados há 70, 80 dias. É difícil e é triste, mas não podemos fazer nada. Somos profissionais e seguimos à risca o que o Departamento Médico nos passa. Eu sinto falta de tudo que é normal no futebol. Espero que isso tudo passe e possamos voltar o mais rápido possível, para que eu possa, acima de tudo, matar a saudade dos treinamentos, dos jogos e da convivência com o nosso torcedor”, comenta o treinador esperançoso.

Torcedores

Ainda sem data confirmada para o retorno aos gramados, os clubes entendem que se for retomado, os jogos será de portões fechados, consequentemente sem torcida. Durante o período de isolamento social, torcedores esboçam a saudade do tricolor através de redes sociais ou até realizando trabalhos voluntários. Segundo o treinador, o torcedor gremista pode ter certeza de que a saudade é grande. “Tenho certeza que vocês estão com muita saudade de ver o Grêmio na Arena, da mesma forma que nós também estamos com saudades de vocês. Vamos torcer que isso acabe o mais rápido possível e possamos nos reencontrar na Arena, porque a saudade é muito grande. Saúde a todos”, finaliza.

Assista a entrevista na íntegra:

* Por supervisão de: Marjana Vargas

