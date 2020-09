Esporte Rádio Grenal inova e fará transmissão de Grenal identificado

Por Redação O Sul | 23 de setembro de 2020

A RÁDIO GRENAL LIBERA A TORCIDA PARA O CLÁSSICO DESTA

Nesta -feira (23), os ouvintes da Rádio Grenal (FM 95,9) ão uma experiência diferente durante a transmissão do Grenal 427, válido pela rodada da fase de grupos da Libertadores da América. Pela primeira vez a emissora da Rede Pampa levará ao ar uma jornada esportiva com comunicadores identificados. Os gremistas Ben Hur Marchiori e César Fabris e os colorados Kenny Braga e Carlos Lacerda estarão responsáveis pelos comentários e pelas reportagens do clássico, que inicia às 21h30, no Estádio Beira-Rio.

O “Narrados dos Grenais”, Haroldo de Souza, estará no comando da atração na qual contabilizará seu o 178° clássico da carreira. A transmissão á ainda o serviço do plantão a cargo de Italo Gall e a análise da arbitragem através de Diego Almeida Real.

“Será um espetáculo a parte acompanhar esta grande partida de futebol com a mistura entre informação e emoção destes experientes profissionais da crônica esportiva, Kenny e Ben Hur, aliada ao estilo todo especial do Lacerda e Fabris, que além de serem muito bem informados possuem um sendo de humor todo especial”, afirma a diretora de conteúdo da Rede Pampa, Marjana Vargas.

A Rádio Grenal inicia a jornada a partir das 17 horas, com a reportagem da Grenal a postos nas concentrações de Inter e Grêmio, transmitindo todas as notícias e ouvindo dirigentes e torcedores.

A transmissão da jornada esportiva da Rádio Grenal é ao vivo nas redes sociais, confira como acompanhar:

TRANSMISSÃO DA RÁDIO GRENAL – INTER X GRÊMIO

Quando: , -feira, 23/09

Horário: 17 horas

Sintonize: FM 95,9 – APPs – site: radiogrenal.com.br – Claro Net canal 300

Redes Sociais:

Facebook: facebook.com/radiogrenaloficial

YouTube: youtube.com/radiogrenal

Twitter: @rdgrenal

Instagram: @rdgrenal

* Por supervisão de: Marjana Vargas

