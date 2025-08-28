Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Dicas de O Sul Rádio Liberdade comemora 40 anos com shows gratuitos no Parque Harmonia, em Porto Alegre

Por Marcelo Warth | 28 de agosto de 2025

O apresentador do programa Chimarreando com a Liberdade, Evandro Leboutte, convida todos os ouvintes da emissora para o evento

Foto: Divulgação
O apresentador do programa Chimarreando com a Liberdade, Evandro Leboutte, convida todos os ouvintes da emissora para o evento. (Foto: Divulgação)

A Rádio Liberdade 82,5 FM, da Rede Pampa de Comunicação, promoverá uma grande festa na segunda-feira (1º), a partir das 20h, no Parque Harmonia, em Porto Alegre, para comemorar o seu aniversário de 40 anos.

Com entrada gratuita, o evento contará com shows tradicionalistas no Palco Jayme Caetano Braun. Animarão a noite o Grupo Barbicacho, Marcello Caminha, Paullo Costa, Analise Severo, Jean Kirchoff, Rodrigo Silva, a “gauchinha do Brasil” Luiza Barbosa e João Luiz Corrêa. Haverá também uma homenagem especial ao ícone da cultura gaúcha Tio Nanato.

“Muita música, alegria e vários regalos serão sorteados durante o evento”, destacou o diretor e comunicador da Rádio Liberdade, Evandro Leboutte, que convida todos os ouvintes da emissora para a festa.

https://www.osul.com.br/radio-liberdade-comemora-40-anos-com-shows-gratuitos-no-parque-harmonia-em-porto-alegre/ Rádio Liberdade comemora 40 anos com shows gratuitos no Parque Harmonia, em Porto Alegre 2025-08-28
Deixe seu comentário

