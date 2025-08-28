Sexta-feira, 29 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025
Eduardo Saverin tem um patrimônio de R$ 227 bilhõesFoto: Divulgação/Forbes
Cofundador do Facebook, Eduardo Saverin é o brasileiro mais rico pelo segundo ano consecutivo, de acordo com o ranking anual de bilionários da revista norte-americana Forbes, publicado nesta quinta-feira (28).
Detentor de uma fortuna de R$ 227 bilhões, ele é famoso por ser sócio de Mark Zuckerberg, que conheceu enquanto estava na faculdade.
Embora tenha nascido em São Paulo, Saverin vive atualmente em Singapura e viu sua fortuna crescer 45,5% em um ano, impulsionada pela “febre da inteligência artificial”. Além de permanecer como acionista minoritário da empresa de Zuckerberg, ele também segue ativo em iniciativas de venture capital.
Quem está na segunda posição é Vicky Safra, herdeira do banco Safra e também a mulher mais rica do Brasil. De acordo com a Forbes, ela acumula R$ 120,5 bilhões (9,4% a mais do que o registrado no ano passado), devido à sua participação na empresa após a morte do seu marido, Joseph Safra, em 2020.
Na 13ª edição da lista nacional, a Forbes identificou 300 brasileiros com patrimônio acima de R$ 1 bilhão. O ranking de 2025 reúne 240 homens, com patrimônio somado de R$ 1,68 trilhão, e 60 mulheres, que acumulam R$ 343,7 bilhões.
Do total, 56,3% dos bilionários tiveram crescimento em suas fortunas no último ano, enquanto 20,6% registraram queda e apenas um manteve o mesmo patrimônio. A lista ainda ganhou 31 novos integrantes que alcançaram, pela primeira vez, o status de bilionários.
Confira os dez brasileiros mais ricos:
1- Eduardo Saverin (Facebook) – Patrimônio: R$ 227 bilhões
2- Vicky Sarfati Safra (Banco Safra) – Patrimônio: R$ 120,5 bilhões
3- Jorge Paulo Lemann (AB Inbev/3G Capital) – Patrimônio: R$ 88 bilhões
4- André Santos Esteves (BTG Pactual) – Patrimônio: R$ 51 bilhões
5- Fernando Roberto Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM) – Patrimônio: R$ 40,2 bilhões
6- Carlos Alberto da Veiga Sicupira (AB Inbev/3G Capital) – Patrimônio: R$ 39,1 bilhões
7- Pedro Moreira Salles (Itaú Unibanco/CBMM) – Patrimônio: R$ 38 bilhões
8- Miguel Gellert Krigsner (O Boticário) – Patrimônio: R$ 34,2 bilhões
9- Alexandre Behring da Costa (3G Capital) – Patrimônio: R$ 31 bilhões
10- Jorge Neval Moll Filho (Rede D’Or) – Patrimônio: R$ 30,4 bilhões