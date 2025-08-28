Sexta-feira, 29 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025
As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internetFoto: Agência Brasil
O concurso 2.907 da Mega-Sena pode pagar R$ 3,5 milhões nesta quinta-feira (28), segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre às 20h, em São Paulo.
As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. O bilhete mínimo, com seis números, custa R$ 6.
Se um apostador faturar o prêmio principal sozinho e aplicar o dinheiro na poupança, receberá cerca de R$ 23 mil em rendimentos no primeiro mês.
No último concurso da Mega-Sena, realizado na noite de terça (26) na capital paulista, uma aposta feita pela internet faturou R$ 33,7 milhões. Os números sorteados foram: 17, 33, 37, 41, 46 e 49.