Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet Foto: Agência Brasil

O concurso 2.907 da Mega-Sena pode pagar R$ 3,5 milhões nesta quinta-feira (28), segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre às 20h, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. O bilhete mínimo, com seis números, custa R$ 6.

Se um apostador faturar o prêmio principal sozinho e aplicar o dinheiro na poupança, receberá cerca de R$ 23 mil em rendimentos no primeiro mês.

No último concurso da Mega-Sena, realizado na noite de terça (26) na capital paulista, uma aposta feita pela internet faturou R$ 33,7 milhões. Os números sorteados foram: 17, 33, 37, 41, 46 e 49.

2025-08-28