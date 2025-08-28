Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Brasil Mega-Sena pode pagar R$ 3,5 milhões nesta quinta-feira

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet

Foto: Agência Brasil
As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. (Foto: Agência Brasil)

O concurso 2.907 da Mega-Sena pode pagar R$ 3,5 milhões nesta quinta-feira (28), segundo a Caixa Econômica Federal. O sorteio ocorre às 20h, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas agências lotéricas ou pela internet. O bilhete mínimo, com seis números, custa R$ 6.

Se um apostador faturar o prêmio principal sozinho e aplicar o dinheiro na poupança, receberá cerca de R$ 23 mil em rendimentos no primeiro mês.

No último concurso da Mega-Sena, realizado na noite de terça (26) na capital paulista, uma aposta feita pela internet faturou R$ 33,7 milhões. Os números sorteados foram: 17, 33, 37, 41, 46 e 49.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Brasil

Forbes divulga o ranking dos dez maiores bilionários do Brasil em 2025; confira a lista
Número de óbitos por Covid-19 se mantém estável em Porto Alegre
https://www.osul.com.br/mega-sena-pode-pagar-r-35-milhoes-nesta-quinta-feira-7/ Mega-Sena pode pagar R$ 3,5 milhões nesta quinta-feira 2025-08-28
Deixe seu comentário

Últimas

Política Lula autoriza abertura de processo para aplicação da Lei da Reciprocidade Econômica contra o tarifaço de Trump
Brasil Ninguém acerta as seis dezenas, e prêmio da Mega-Sena acumula em R$ 8 milhões
Rio Grande do Sul Lançada primeira rodada exclusiva de conciliação de precatórios na Justiça do Trabalho gaúcha
Expointer Sicredi impulsiona o desenvolvimento do RS e lidera protagonismo na Expointer 2025
Mundo Ataque inédito de Trump ao Banco Central dos Estados Unidos pode sair pela culatra e elevar juros
Mundo Governo brasileiro tem buscado contato “racional” com o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos
Mundo Ações afirmativas para negros viram alvo de Trump em escolas nos Estados Unidos
Mundo Pesquisa mostra que 46% dos americanos não apoiam o uso de tropas para policiar Washington
Economia México passa os Estados Unidos e se torna o segundo maior mercado da carne bovina brasileira pós-tarifaço
Mundo Mais de dois mil brasileiros tiveram auxílio para voltar de Portugal
Pode te interessar

Política Oposição recua após resistências a aval do Congresso a investigações de parlamentares

Política PEC da Blindagem: excesso de inovações e resistência de parte do Centrão invibializaram votação

Política “Maior resposta” ao crime, diz Lula após operação contra o PCC

Política Na CPI do INSS, defensora pública diz ter identificado descontos ilegais em 2019