Sexta-feira, 29 de agosto de 2025

Porto Alegre Número de óbitos por Covid-19 se mantém estável em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Vacinação está disponível nas unidades de saúde

Foto: Cristine Rochol/SMS/PMPA
Porto Alegre, RS, Brasil - 17/12/2024 Secretaria Municipal da Saúde de Porto Alegre retoma a vacinação contra covid para grupos prioritários após recebimento de novas doses. Na foto a vacinaçaõ na Clínica da Família IAPI localizada no Centro de Saúde Iapi, rua Três de Abril, 90, bairro Passo dAreia. Foto: Cristine Rochol/ SMS / PMPA

O número de moradores de Porto Alegre que perderam a vida em decorrência da Covid-19 permaneceu estável entre julho e agosto. Conforme o Informativo 5 da Operação Inverno, todos os sete óbitos pela doença ocorreram antes de 12 de julho (semana epidemiológica 28). Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (28), pela Diretoria de Vigilância em Saúde da Capital.

A publicação reúne informações acumuladas até o fim da semana epidemiológica 34, que corresponde ao período de 29 de dezembro de 2024 a 23 de agosto de 2025. Nesse intervalo, foram registrados 1.695 casos de SRAG (síndrome respiratória aguda grave) entre residentes da cidade. Do total, 202 seguem em investigação, 1.364 evoluíram para cura, 108 resultaram em óbito e 21 em morte por outras causas.

Entre os 108 óbitos por SRAG no ano, sete foram causados por Covid-19, 34 por influenza e 67 por outros vírus respiratórios. Nenhuma das sete pessoas que faleceram por Covid tinha esquema vacinal completo. Entre os óbitos por influenza, 28 das 34 vítimas não haviam se vacinado. O SUS (Sistema Único de Saúde) disponibiliza gratuitamente as vacinas nas unidades de saúde do município para os públicos com indicação.

A publicação também apresenta dados sobre atendimentos por doenças respiratórias nas unidades de saúde e serviços de pronto atendimento em 2025, incluindo faixa etária dos pacientes com SRAG e a classificação final de cada caso (cura, óbito, óbito por outra causa ou em investigação). Os registros estão organizados por semana epidemiológica, da SE 1 até a SE 34.

Vacinas influenza

Neste ano, já foram aplicadas 640.460 doses da vacina contra gripe em Porto Alegre, considerando tanto a rede pública (SUS) quanto a privada. Pessoas com 60 anos ou mais receberam o maior número de doses: 193.513 (62,75%). Crianças de seis meses a menores de seis anos somaram 38.046 doses (49,8%) e gestantes receberam 3.073 (30%). Esses três grupos compõem o cálculo da cobertura vacinal da cidade, atualmente em 59,39%.

A vacina contra a gripe protege contra três tipos de vírus influenza (A-H3N2, A-H1N1 e B). A meta do Ministério da Saúde é alcançar 90% de cobertura em cada grupo prioritário. Idosos, crianças e gestantes são considerados prioritários por terem maior risco de complicações.

Todas as pessoas com mais de seis meses de idade podem ser vacinadas contra influenza. A vacina está disponível nas unidades de saúde de acordo com o horário de funcionamento de cada local. Confira no link os públicos e locais com a ofertada vacina contra Covid-19 na rede pública de saúde de Porto Alegre.

Para informações públicas sobre condições respiratórias em Porto Alegre, acesse o BI das doenças respiratórias de Porto Alegre.

