Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Pelo Tricolor, Arthur conquistou dois títulos de peso: a Copa do Brasil em 2016 e a Libertadores em 2017 Foto: Angelo Pieretti/Grêmio Pelo Tricolor, Arthur conquistou dois títulos de peso: a Copa do Brasil em 2016 e a Libertadores em 2017.(Foto: Angelo Pieretti/Grêmio) Foto: Angelo Pieretti/Grêmio

Na manhã desta quinta-feira (28), o Grêmio anunciou oficialmente, por meio de suas redes sociais, o retorno de Arthur Melo, volante revelado pelo clube e peça-chave nas conquistas da Copa do Brasil de 2016 e da Libertadores de 2017. Após sete anos de trajetória internacional, o jogador volta à casa onde iniciou sua carreira profissional.

O Tricolor Gaúcho celebrou a contratação com seis postagens temáticas, fazendo alusão ao lendário Rei Arthur. Em uma delas, um funcionário aparece personalizando a camisa com o número 29, dando a entender que será usado pelo atleta, acompanhado de uma coroa, reforçando o tom de realeza atribuído ao retorno do volante.

Arthur deixou o Grêmio rumo ao Barcelona na temporada 2018/2019. Logo em sua estreia, encantou a torcida catalã e a imprensa espanhola, sendo comparado ao ídolo Xavi Hernández. No entanto, uma sequência de lesões comprometeu sua continuidade: foram 146 dias afastado por problemas físicos, o que resultou em 24 partidas perdidas.

Em seguida, foi negociado com a Juventus, da Itália, onde atuou por duas temporadas antes de ser emprestado ao Liverpool, da Inglaterra. No clube inglês, teve poucas oportunidades, jogando apenas uma partida pelo time principal e algumas pelo sub-21.

Após o período na Inglaterra, retornou à Itália, desta vez para defender a Fiorentina. Apesar de apresentar evolução, não foi suficiente para garantir sua permanência definitiva. Mais recentemente, foi emprestado ao Girona, da Espanha, onde disputou 15 partidas.

Durante sua passagem pela Europa, Arthur enfrentou diversos problemas físicos. Pela Juventus, ficou 158 dias fora, perdendo 23 jogos. No Liverpool, foram 146 dias de recuperação, com 26 partidas ausente. Na Fiorentina, sofreu uma lesão mais leve, ficando 21 dias fora e perdendo seis confrontos.

Ao todo, o volante passou 471 dias lesionado em clubes europeus, desfalcando suas equipes em 79 partidas — o equivalente a mais de um ano de ausência.

A melhor temporada de Arthur foi a última pelo Barcelona, quando marcou quatro gols e distribuiu quatro assistências em 29 jogos. Segundo o site O Gol, o jogador acumula 291 partidas como profissional, com 14 gols e 14 assistências.

Passagem pela Seleção

Arthur Melo vestiu a camisa da Seleção Brasileira em 22 partidas oficiais. Desses jogos, 15 foram amistosos, 5 ocorreram durante a disputa da Copa América e outros 2 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Ao longo desse período, o volante teve um desempenho bastante sólido, com apenas uma derrota registrada enquanto esteve em campo.

Essa única derrota aconteceu em um amistoso contra a Argentina, quando Lionel Messi, seu então companheiro de clube no Barcelona, marcou o gol da vitória dos hermanos. Esse resultado não foi apenas uma derrota isolada, mas também marcou um momento delicado na história da Seleção: com ele, o Brasil igualou sua pior sequência sem vitórias, somando cinco partidas consecutivas sem triunfar. Antes desse revés, a equipe havia empatado com Nigéria (1 a 1), Senegal (1 a 1) e Colômbia (2 a 2), além de ter perdido para o Peru por 1 a 0 — jogo no qual Arthur não esteve presente.

Fora esse tropeço, Arthur acumulou 15 vitórias e 6 empates com a Seleção. Durante esse período, ele também contribuiu diretamente com um gol e uma assistência. O gol foi marcado nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, na vitória por 2 a 0 sobre o Uruguai. Já a assistência veio em um momento decisivo: na final da Copa América de 2019 contra o Peru, quando ajudou a construir o placar de 3 a 1 que garantiu o título para o Brasil.

Títulos

Ao longo de sua carreira, Arthur Melo acumulou conquistas importantes tanto no futebol brasileiro quanto no cenário internacional. Seu auge foi no Grêmio, onde se destacou como titular nas campanhas vitoriosas da Copa do Brasil e da Libertadores. Confira os principais títulos do volante:

Ano Competição Clube Observações 2016 Copa do Brasil Grêmio Titular na campanha do título 2017 Copa Libertadores da América Grêmio Destaque na conquista continental 2018 Supercopa da Espanha Barcelona Participou da campanha 2019 Copa América Seleção Brasileira Assistência na final contra o Peru 2020 Supercopa da Itália Juventus Conquistado em sua primeira temporada 2021 Taça da Itália Juventus Título nacional na temporada 2020/21

