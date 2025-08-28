Política Ao lado do presidente do Panamá, Lula diz que o comércio internacional “é usado como instrumento de coerção”

Encontro com José Raúl Mulino (E) segue estratégia de buscar novos mercados para produtos brasileiros

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta quinta-feira (28) que o comércio internacional é “usado como instrumento de coerção”. A declaração foi dada durante agenda ao lado do presidente do Panamá no Palácio do Planalto.

“Em um dos momentos mais críticos da história da região. Tentativas de restaurar antigas hegemonias colocam em choque a liberdade e autodeterminação dos nossos povos. Ameaças de ingerências pressionam instituições democráticas e comprometem a construção de um continente integrado, desenvolvido e autônomo. O comércio internacional é utilizado como instrumento de coerção e chantagem”, afirmou Lula.

O líder panamenho José Raúl Mulino é o terceiro presidente recebido por Lula neste mês — os anteriores foram Daniel Noboa (Equador) e Bola Tinubu (Nigéria). As visitas ao Brasil foram acertas antes do anúncio do tarifaço, porém já em um contexto da guerra comercial adotada pelo presidente dos EUA, Donald Trump.

Os produtos brasileiros estão sobretaxados em 50% desde 6 de agosto. Diante da dificuldade para negociar com Trump, o governo intensificou as tratativas com outros países atrás de novos mercados.

Brasil x Panamá

Lula e Mulino discutiram oportunidades de negócios em julho na Argentina, à margem da cúpula do Mercosul. Na oportunidade, Mulino disse que apresentaria oportunidades de investimentos em turismo e na área de infraestrutura portuária no Panamá. O presidente do Panamá também demostrou interesse em adquirir aeronaves da Embraer.

COP 30

Lula também reforçado nas reuniões com presidentes os convites para COP 30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2025), que será realizada em Belém em novembro. O Brasil tenta articular um mecanismo efetivo para que países mais ricos ajudem a financiar a preservação de florestas.

A pouco mais de dois meses da conferência, delegações estrangeiras se queixam dos valores cobrados para hospedagens em Belém. O governo brasileiro acredita que será possível resolver o problema e garantir uma boa representatividade na COP 30.

Em 2024, a corrente de comércio entre Brasil e Panamá foi de US$ 934,1 milhões, com superávit do Brasil. As exportações brasileiras têm sido, principalmente, de petróleo e produtos manufaturados.

