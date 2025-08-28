Inter Inter ainda precisa vender 76,8 milhões de reais para equilibrar orçamento de 2025

Por Redação O Sul | 28 de agosto de 2025

Até o momento, o clube conseguiu levantar 83,2 milhões de reais, o que representa pouco mais da metade da meta estipulada Foto: Ricardo Duarte/Internacional Mathias já marcou 7 gols em 2025 e atraiu olhares de gigantes como Manchester United e Al-Nassr, mas segue firme no Inter. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O Inter iniciou a temporada de 2025 com um desafio financeiro claro: arrecadar 160 milhões de reais em vendas de direitos federativos para fechar as contas do ano. Até o momento, o clube conseguiu levantar 83,2 milhões de reais, o que representa pouco mais da metade da meta estipulada. Com isso, ainda faltam 76,8 milhões de reais para que o Colorado consiga equilibrar seu orçamento.

A maior parte da receita obtida até agora veio da venda do volante Rômulo para o Tigres, do México, que rendeu cerca de 30,4 milhões de reais. Além disso, o clube recebeu valores pelas transferências de Wanderson para o Cruzeiro e Lucas Alario para o Estudiantes, da Argentina.

No segundo semestre, o Inter embolsou mais 30 milhões de reais graças à cláusula de mais-valia na venda de Johnny ao Real Betis, que posteriormente o repassou ao Atlético de Madrid. Outras negociações incluem a venda de Matheus Dias ao Nacional, de Portugal (9,6 milhões de reais), e de Kaíque Rocha ao Casa Pia, também português (2,6 milhões de reais).

Com a janela de transferências europeia se encerrando em breve, o clube corre contra o tempo para viabilizar novas negociações. No momento, não há propostas concretas na mesa do presidente Alessandro Barcellos, e o zagueiro Vitão, um dos ativos mais valorizados, não deve ser negociado neste momento.

A estratégia agora é apostar em jovens promessas como os atacantes Gustavo Prado e Ricardo Mathias, que têm idade e potencial para atrair o mercado internacional. A expectativa é que cada um possa render entre 14 e 15 milhões de dólares — valores que ajudariam significativamente a alcançar a meta restante.

2025-08-28