Por Redação O Sul | 5 de outubro de 2022

O presidente da Federasul, Anderson Trautman Cardoso, entregou uma placa alusiva à data ao presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, na presença do comunicador Gustavo Victorino e da diretora de conteúdo da Rede Pampa, Marjana Vargas. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

Durante o almoço semanal da Federação de Entidades Empresariais do Rio Grande Sul (Federasul), o Tá na Mesa, nesta quarta-feira (05), a Rádio Pampa (97,5 FM) foi homenageada por seus 45 anos de história. Segunda emissora a compor a Rede Pampa, a rádio conta com programação ao vivo 24 horas por dia, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo, além de atualização constante sobre o trânsito, a previsão do tempo e demais serviços aos ouvintes.

Na ocasião, o presidente da Federasul, Anderson Trautman Cardoso, entregou uma placa alusiva à data ao presidente da Rede Pampa, Alexandre Gadret, que agradeceu a homenagem. “É uma grande felicidade receber esse destaque pelo grande trabalho que a Rádio Pampa vem desenvolvendo ao longo de todos esses anos, completamente dedicada ao jornalismo. Uma emissora independente, 100% gaúcha, sucesso de audiência, e que demonstra o nosso compromisso de sempre levar conteúdo de alta qualidade para o nosso público”, ressaltou Gadret.

Os 95 anos de fundação do Hospital Moinhos de Vento também foram homenageados no evento, com a participação do presidente da Associação Hospitalar Moinhos de Vento, Eduardo Bier. Na sequência, iniciou-se o painel “A implantação do 5G no Rio Grande do Sul: desafios e oportunidades”, com o diretor de Relações Institucionais da TIM Brasil, Cleber Affanio, e o presidente da Conexis – Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel, Celular e Pessoal, Marcos Ferrari.

Cleber anunciou a possibilidade de antecipação do cronograma de implantação do 5G no país, desde que haja condições técnicas adequadas e os municípios façam as modificações necessárias para que a legislação fique em conformidade com a tecnologia atual. Segundo ele, 98% das cidades precisam alterar suas leis municipais para acompanhar a evolução tecnológica. “Porto Alegre está entre as cidades que possuem uma legislação moderna, o que facilita o recebimento de investimentos”, comentou.

O especialista também argumentou que o 5G promoverá um grande impacto em diferentes setores da economia e no dia a dia das pessoas. “Novas aplicações serão desenvolvidas e vão permitir importantes avanços no agronegócio, na indústria, na medicina, na segurança pública e na rotina das cidades”, exemplificou. “Todos ganharão em produtividade e com a automação dos processos.”

Já o presidente da Conexis, Marcos Ferrari, disse que a implantação do 5G traz muitos desafios, mas também oportunidades, para as operadoras. Ele destacou que o setor investe em média R$ 38 bilhões por ano na infraestrutura de telecomunicações, sendo o terceiro maior segmento do país em investimentos.

Conforme explicou, o Brasil é o 4º maior mercado mundial de banda larga e o 6º maior mercado mundial de telefonia móvel. “O 3G levou nove anos para alcançar 500 milhões de usuários no mundo, o 4G levou seis anos, e o 5G já alcançou essa quantidade de usuários em dois anos e oito meses após o seu lançamento mundial”, relatou Marcos.

