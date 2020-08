Magazine Rafa Brites sobre nova fase da carreira: “Satisfeita por ter coragem de mudar minha vida”

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2020

Compartilhe esta notícia:











Influenciadora de jornada fala sobre vida familiar, profissional e realizações em novo projeto Foto: Reprodução/Instagram Influenciadora de jornada fala sobre vida familiar, profissional e realizações em novo projeto. (Foto: Reprodução/Instagram) Foto: Reprodução/Instagram

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Aos 33 anos de idade, Rafa Brites passou a se aprofundar nos estudos sobre autoliderança, autoconhecimento e hoje se define influenciadora de jornada. Ela, que trabalhava como apresentadora de TV, comemora o lançamento de seu novo projeto, o canal no YouTube, intitulado “No Fundo da Tela”, em que também aparecerá guiando entrevistados em práticas meditativas e até caindo no choro. No canal, ela planeja trazer entrevistas profundas e realistas com personalidades.

“Muitas vezes, somos fãs do trabalho que os artistas realizam como atores, atrizes, comediantes, blogueiras, mas nem sempre sabemos o que essa pessoa passou para chegar até lá. O programa mostrará essa trajetória, revelando quem os apoiou, quais foram os momentos de dificuldades e por quem elas sentem gratidão”, explica Rafa Brites.

“Quero muito humanizar essas pessoas e revelar as emoções que envolvem a vida de cada entrevistado, levando aprendizado e lições para o público. Já entrevistei para o canal Nanda Costa, Lan Lahn e Joaquim Lopes”, completa.

Casada com o apresentador Felipe Andreoli e mãe de Rocco, de 3 anos, Rafa disse que se sente realizada por ter tido coragem de perseguir o seu sonho. “Estou feliz e satisfeita por ter coragem de mudar minha vida. Quanto mais a gente está consolidada e mais conhecida em alguma coisa, maior é o medo que temos de errar. Ficamos com medo de ser julgado e acabamos deixando as oportunidades passar por conta disso. Fico feliz por poder viver da minha paixão, que é o autoconhecimento e evolução pessoal.”

Rafa ainda explica como divide a vida profissional da pessoal.“Não concilio. Na semana em que estou fazendo um projeto, há dias em que meu filho pouco me vê. Tem dias em que eu falo com meu marido, namoro com ele e vivo intensamente com meu filho. Sempre vou me adaptando com a situação do momento. Por exemplo, eu havia planejado uma festa na sede do Google quando fosse lançar o meu canal, mas tudo mudou e resolvi adaptar e fazer uma coletiva digital”, contou.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Magazine