Esporte Rafael Nadal é campeão em Roland Garros pela 14ª vez

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2022

Foto: Reprodução

Rafael Nadal é o grande campeão de Roland Garros. Em um confronto de quase três horas neste domingo (5), o espanhol venceu o norueguês Casper Ruud por 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-3 e 6-0. O espanhol ganhou todas as 14 finais que já disputou no torneio, e conquistou os títulos de 2005 a 2008, de 2010 a 2014 e 2017 a 2020.

Rafael Nadal é o maior vencedor de Grands Slam, com 22 títulos, seguido pelo suíço Roger Federer e Novak Djokovic, empatados com 20, e do ex-tenista Pete Sampras, dos Estados Unidos com 14.

A campanha de Nadal até a conquista do título parecia fácil, mas encontrou adversários complicados pelo caminho. Na primeira rodada, Nadal venceu o australiano Jordan Thompson por 3 sets a 0 (triplo 6-2), ganhou do francês Corentin Moutet também por 3 a 0 (6-3/6-1/6-4).

Ele não encontrou dificuldades na terceira rodada contra o holandês Botic van de Zandschulp e, novamente, aplicou 3 a 0 no adversário (6-3/6-2/6-4). Na quarta rodada, o espanhol teve mais trabalho, mas venceu o canadense Félix Auger-Aliassime por 3 sets a 2 (3-6/6-3/6-2/3-6/6-3).

Em uma final antecipada, Nadal enfrentou o sérvio Novak Djokovic nas quartas de final, e venceu o número 1 do mundo por 3 sets a 1 (6-2/4-6/6-2/7-6). Na semifinal, o espanhol ganhou o primeiro set de Zverev por 7-6. O segundo set estava empatado em 6 a 6 quando o alemão sofreu uma torção grave no tornozelo e precisou abandoar a partida, o que classificou Nadal para a final da competição.

