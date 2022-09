Inter Rafael Ramos, do Corinthians, vira réu por suposta injúria racial contra Edenilson

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

Jogador do Inter alega ter sido chamado de macaco por lateral do time paulista Foto: Ricardo Rimoli/Lancepress Foto: Ricardo Rimoli/Lancepress

Rafael Ramos, lateral-direito do Corinthians, virou réu em processo criminal por suposta injúria racial cometida contra Edenilson, do Internacional, em jogo entre os clubes no dia 14 de maio. Segundo o jogador colorado, Rafael Ramos o chamou de macaco. O lateral-direito nega a acusação

A denúncia apresentada pelo Ministério Público contra o jogador foi recebida na terça-feira (30), pelo juiz Marco Aurélio Martins Xavier, da 14ª Vara Criminal e Juizado do Torcedor e Grandes Eventos do Foro Central da Comarca de Porto Alegre.

Em junho, a Polícia Civil havia indiciado o jogador do Corinthians, mesmo após o laudo do IGP (Instituto-Geral de Perícias) do Rio Grande do Sul concluir que não era possível identificar o que o lateral havia dito para Edenilson.

Em datas diferentes, Edenilson e Rafael Ramos prestaram depoimentos no STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) e mantiveram as versões apresentadas anteriormente.

