Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

Cinco pontos foram discutidos pelo colegiado Foto: Márcio Neves/Grêmio Foto: Márcio Neves/Grêmio

O Conselho Deliberativo do Grêmio esteve reunido, na noite desta quarta-feira (31), em sessões ordinária e extraordinária. O encontro foi realizado em meio ao ambiente pressionado em que vive o clube nos últimos dias. A reunião foi conduzida pelo presidente da Casa, Carlos Biedermann, com as presenças do presidente do clube, Romildo Bolzan e do CEO, Carlos Amodeo.

De forma ordinária, foram examinados os demonstrativos contábeis e financeiros do segundo trimestre de 2022. A apresentação dos números, que estão publicados no portal da governança do clube, ficou por conta do CEO, Carlos Amodeo.

De forma extraordinária, o Conselho Deliberativo apreciou e votou o pedido do Conselho de Administração de suplementação do orçamento para o exercício 2022. A suplementação foi aprovada com 172 votos contra 45.

A sessão finalizou com o acréscimo da pauta relacionada aos transtornos ocorridos durante e, principalmente, antes do jogo contra o Cruzeiro, na Arena, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Sobre o tema, o presidente Romildo Bolzan lamentou o fato, explicou as ações do clube e salientou que, junto com a Arena Porto Alegrense, está organizando um grupo de trabalho para disciplinar apresentar soluções que torne confortável o acesso do torcedor ao estádio.

