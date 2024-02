Porto Alegre “Rainha e Princesa das Piscinas Públicas de Porto Alegre”: concurso será realizado neste sábado

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

São três categorias, conforme a faixa etária: jovem (15-29 anos), adulta (30-59) e idosa (a partir dos 60). Foto: Cristine Rochol/PMPA São três categorias, conforme a faixa etária: jovem (15-29 anos), adulta (30-59) e idosa (a partir dos 60). (Foto: Cristine Rochol/PMPA) Foto: Cristine Rochol/PMPA

Após mais de um mês de preparativos, o concurso “Rainha e Princesa das Piscinas Públicas de Porto Alegre” terá sua última etapa na manhã deste sábado (17), com a escolha das vencedoras em evento especial no Centro Comunitário da Vila Restinga (Cecores), na Zona Sul. São três categorias, conforme a faixa etária: jovem (15-29 anos), adulta (30-59) e idosa (a partir dos 60).

Uma comissão avaliadora valorizará quesitos como simpatia, desenvoltura, postura, sociabilidade, beleza, apresentação e conhecimento geral da candidata sobre o seu centro comunitário. As participantes devem fazer uma apresentação sobre a importância do centro comunitário em sua vida e a relação de pertencimento à região.

“A comunidade espera todo ano pela temporada das piscinas, no verão, e nada melhor que trazer ainda mais alegria para as unidades, ressaltando a beleza e a relação das mulheres com esses locais”, ressalta a titular da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (Smelj), Débora Garcia.

Processo

Foram cinco etapas classificatórias no período de 23 de janeiro a 1º de fevereiro, nos respectivos centros comunitários onde estão as piscinas públicas sob administração municipal: Cevi (Vila Ingá, bairro Passo das Pedras), Cecores (Vila Restinga), Ceprima (Primeiro de Maio, bairro Santa Maria Goretti), Cecoflor (Vila Floresta, no bairro Cristo Redentor) e Cecopam (Parque Madepinho, no bairro Cavalhada).

Durante essa fasa, as participantes (inscritas até o dia 21 de janeiro) fizeram uma apresentação por meio da qual falaram de sua relação de pertencimento à respectiva região e da importância do espaço de lazer em sua vida.

Infraestrutura

Para este verão, a prefeitura providenciou a manutenção de todas as cinco piscinas antes da reabertura à população nesta temporada. Os reparos incluem manutenção em vestiários, banheiros, rede elétrica e áreas de convivência, além da instalação de novos chuveiros, torneiras.

Além disso, servidores responsáveis pela manutenção das unidades receberam curso de qualificação pela Associação Brasileira de Química do Rio Grande do Sul (ABQ-RS). Foram compartilhados conhecimentos sobre a importância dos cuidados com o cloro e filtragem, bem como sobre riscos associados a falhas no tratamento da água.

Diariamente, técnicos da entidade vistoriam as piscinas para realizar testes de qualidade da água, análises das coletas e auxiliar nos cuidados com as piscinas para melhor receber o público.

