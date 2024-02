Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul tem redução nos assaltos a pedestres em janeiro, mas crescem os homicídios e latrocínios

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

Os roubos de veículo também tiveram, em janeiro, uma redução de 22% no Estado, passando de 358 casos no ano passado para 281 em 2024. Foto: Arquivo/SSP-RS Estatística tem por base a comparação com o mesmo mês em 2023. (Foto: EBC) Foto: Arquivo/SSP-RS

Relatório divulgado pela Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS) aponta uma alta de 15% no número de homicídios cometidos em janeiro. Foram 187 casos, contra 163 no primeiro mês do ano passado. Também houve aumento nos latrocínios (33%) e feminicídios (10%), em contraste com uma queda de 42% nos assaltos a pedestres.

No que se refere aos latrocínios (roubo com morte da vítima), as ocorrências subiram de três para quatro na base comparativa analisada pelas autoridades estaduais. A SSP fez a ressalva de que, apesar da gravidade desse crime contra a vida, todos os incidentes estão elucidados com identificação do autor – em três investigações, os envolvidos acabaram presos.

Os feminicídios, por sua vez, passaram de dez para 11 casos em janeiro de 2023 e deste ano. “Das 11 vítimas, apenas três tinham medida protetiva de urgência”, ressalta a SSP.

Já os roubos a pedestre tiveram seu menor número para o mês desde 2010, quando o levantamento passou a ser realizado. De 2.381 ocorrências em janeiro de 2023, a estatística baixou para 1.391 no mês passado (-42%). Retração similar foi observada em Porto Alegre: 41%, com o número encolhendo de 1.088 para 647 (menor número dos últimos 14 anos para o primeiro mês do ano).

“A melhora nos indicadores está relacionada a fatores como o reforço das ações ostensivas da Brigada Militar e operações da Polícia Civil para prender assaltantes”, salientou o governo gaúcho. “Iniciativas do tipo são consideradas essenciais para coibir os ataques a pedestre no Estado, em especial nos grandes centros, onde há maior circulação de pessoas.”

Roubos de veículo

Os furtos e roubos de veículos tiveram, em janeiro, uma redução de 22% no Rio Grande do Sul, passando de 358 casos em janeiro do ano passado para 281 em igual período de 2024, menor número para o mês desde 2002.

Para se ter uma ideia de como a situação já esteve bem pior, no pico de registros para o mês – janeiro de 2017 – foram mais de 1,7 mil registros. Essa quantidade é quase 80% maior que a dos primeiros 30 dias deste ano.

A redução foi igualmente verificada na capital gaúcha, com janeiro apresentando o menor número dos últimos 22 anos para o período: 105, contra 128 no mesmo mês em 2023 (uma baixa de 18%).

“O governo do Estado atua permanentemente no combate à receptação de veículos e peças sem procedência por meio da Operação Desmanche, iniciada em 2016. Desde o começo da ofensiva, já foram realizadas 135 edições, que levaram à apreensão de mais de 10 mil toneladas de sucata automotiva sem procedência.”

Já o número de roubos a usuários e motoristas de transporte coletivo caiu 40% nessa base comparativa. As ocorrências em estabelecimentos do comércio também apresentaram diminuição: 532 para 409 (-23%). Por fim, o abigeato (furto de gado) teve nova retração, de 301 para 199 casos (-34%).

O titular da SSP-RS, Sandro Caron, declarou: “Atuamos de forma constante para enfraquecer e acabar com as organizações criminosas, e isso se faz com a ‘asfixia’ financeira das quadrilhas. Por isso, também combatemos os crimes patrimoniais e de lavagem de dinheiro”.

(Marcello Campos)

