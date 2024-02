Mundo Japão entra em recessão e perde o lugar de terceira maior economia do mundo

Por Redação O Sul | 15 de fevereiro de 2024

A economia do Japão foi a segunda maior do mundo até 2010, quando foi ultrapassada pela da China. Foto: Reprodução A economia do Japão foi a segunda maior do mundo até 2010, quando foi ultrapassada pela da China. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A economia do Japão é agora a quarta maior do mundo, depois de ter contraído no último trimestre de 2023 e ter caído uma posição, ficando atrás da Alemanha.

O governo informou que a economia encolheu a uma taxa anual de 0,4% entre outubro e dezembro, de acordo com dados sobre o PIB real divulgados nesta quinta-feira (15), embora tenha crescido 1,9% em todo o ano de 2023. A economia contraiu 2,9% entre julho e setembro. Dois trimestres consecutivos de contração são considerados um indicador de que a economia está em recessão técnica.

A economia do Japão foi a segunda maior do mundo até 2010, quando foi ultrapassada pela da China. O PIB nominal do Japão totalizou US$ 4,2 trilhões no ano passado, enquanto o da Alemanha foi de US$ 4,4 trilhões, ou US$ 4,5 trilhões, dependendo da conversão cambial.

Um iene japonês mais fraco foi um fator-chave na queda para o quarto lugar, uma vez que as comparações do PIB nominal são feitas em dólares. Mas a relativa fraqueza do Japão também reflete um declínio na sua população e um atraso na produtividade e na competitividade, dizem os economistas.

O produto interno bruto real é uma medida do valor dos produtos e serviços de uma nação. A taxa anual mede o que teria acontecido se a taxa trimestral durasse um ano.

O Japão foi historicamente apresentado como “um milagre econômico”, renascendo das cinzas da Segunda Guerra Mundial para se tornar a segunda maior economia depois dos EUA. Isso continuou durante as décadas de 1970 e 1980. Mas durante a maior parte dos últimos 30 anos, a economia cresceu apenas moderadamente por vezes, permanecendo principalmente na estagnação após o colapso da sua bolha financeira ter começado em 1990.

Envelhecimento

Sendo uma nação insular com relativamente poucos residentes estrangeiros, a população do Japão tem diminuído e a envelhecido há anos, enquanto a da Alemanha cresceu para quase 85 milhões, à medida que a imigração ajudou a compensar a baixa taxa de natalidade.

Os dados mais recentes refletem a realidade do enfraquecimento do Japão e provavelmente resultarão em uma menor presença do Japão no mundo, disse Tetsuji Okazaki, professor de economia na Universidade de Tóquio.

