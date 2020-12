Variedades Rainha Elizabeth e membros da família real aparecem juntos pela primeira vez desde início da pandemia

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Da esquerda para direita: príncipe Edward e a esposa, Sophie; Kate Middleton e William; a rainha, ao centro; Charles e Camilla; e a princesa Anne. (Foto: Reprodução)

Pela primeira vez desde o início do isolamento social, em março, a rainha Elizabeth, de 94 anos, apareceu publicamente com boa parte da família real. Na porta do Castelo de Windsor, ela foi fotografada com os filhos e príncipes Edward (e sua esposa, Sophie), Charles (e Camilla) e Anne. Também estiveram no evento o príncipe William e Kate Middleton. Todos, no entanto, mantiveram uma distância segura da monarca.

O objetivo da aparição foi agradecer ao voluntários de organizações de caridade da região, que estão trabalhando intensamente na época do Natal. A família também ouviu músicas natalinas executadas pelo The Salvation Army Band.

Em vídeo adquirido pelo jornal “Daily Mail”, é possível ver um momento fofo entre William e Elizabeth II. Ao se despedir dela, ele parece dizer: “Tchau, vó”.

Não estiveram no evento o príncipe Philip, de 99 anos, e o príncipe Andrew, que foi destituído de suas funções públicas desde que foi citado no escândalo do pedófilo Jeffrey Epstein.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Variedades