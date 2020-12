Variedades Estúdios Globo se preparam para fechar devido à nova onda de coronavírus

Por Redação O Sul | 9 de dezembro de 2020

Esta semana, Giovanna Antonelli e Andreia Horta foram afastadas do trabalho após testarem positivo para o novo coronavírus. (Foto: Reprodução/Instagram)

Os casos de Covid-19 voltaram a aumentar na cidade do Rio de Janeiro e, consequentemente, nos Estúdios Globo. Esta semana, Giovanna Antonelli e Andreia Horta, que gravavam Quanto Mais Vida Melhor e Um Lugar Ao Sol, foram afastadas do trabalho após testarem positivo para o novo coronavírus.

Segundo fontes da coluna, a Rede Globo já estaria se preparando para fechar os estúdios e pausar as gravações novamente em janeiro, caso haja determinação da Prefeitura para aumentar a rigidez do isolamento social na cidade como forma de prevenção. Procurada, a emissora enviou a seguinte nota:

“Primeiro, é importante ressaltar que há estratégia desde o início da pandemia no Brasil. Os Estúdios Globo nunca pararam durante todo esse período. Jornalismo e programas de variedades, como É de Casa e o BBB, continuaram no ar e ao vivo. Com o passar do tempo, algumas produções foram voltando a gravar e todas elas respeitando um rígido protocolo de segurança. Sobre as gravações, quando algum caso é confirmado, toda a equipe e elenco são testados e os roteiros da novela são adaptados para que as gravações sigam com outros núcleos, de acordo com as orientações do nosso protocolo de segurança. Sobre suspensão, os trabalhos nos Estúdios Globo seguem cumprindo o protocolo de segurança. E continuamos acompanhando todos os desdobramentos e impactos do avanço da COVID-19 com responsabilidade, e adotando as medidas de prevenção necessárias”.

