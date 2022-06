Mundo Rainha da Inglaterra sente desconforto e desiste de participar da missa do Jubileu nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 2 de junho de 2022

Esta quinta-feira foi o primeiro dia das celebrações dos 70 anos de reinado da monarca Foto: Reprodução

O Palácio de Buckingham informou nesta quinta-feira (02) que a rainha Elizabeth II sentiu algum desconforto no desfile do Jubileu de Platina, os 70 anos de seu reinado. Ela não deve participar de uma missa programada para esta sexta-feira (03) na Catedral St. Paul, em Londres, na Inglaterra.

“A Rainha gostou muito do desfile de aniversário e do espetáculo aéreo de hoje, mas sentiu algum desconforto. Levando em conta a jornada e a atividade necessária para participar do Culto Nacional de Ação de Graças de amanhã na Catedral de São Paulo, sua majestade com grande relutância concluiu que não comparecerá”, informa nota da família real.

“A Rainha está ansiosa para participar do evento de iluminação [com sinalizadores] desta noite no Castelo de Windsor e gostaria de agradecer a todos aqueles que fizeram de hoje uma ocasião tão memorável”, prossegue a nota.

Elizabeth II participou na manhã desta quinta-feira da abertura oficial do Jubileu de Platina. Milhares de pessoas ficaram reunidas nos arredores do Palácio de Buckingham para acompanhar a festividade, que celebra os 70 anos de reinado da monarca e tem, até domingo, mais de 200 mil eventos planejados, milhões de participantes e um bilhão de telespectadores.

Quase 1.500 militares da Guarda Real, com suas bandas musicais e cavalos, abriram os quatro dias de celebrações com o tradicional “Desfile do Estandarte”. Acompanhada por seu primo, o duque de Kent, coronel da Guarda Escocesa, a rainha saudou as tropas da sacada.

Cerca de 70 aviões da frota britânica, incluindo réplicas da Segunda Guerra Mundial, sobrevoaram os céus de Londres. “Espero que os próximos dias sejam uma oportunidade para refletir sobre tudo o que foi conquistado durante os últimos 70 anos, enquanto olhamos para o futuro com confiança e entusiasmo”, afirmou a rainha, de 96 anos, em uma mensagem divulgada antes dos festejos.

