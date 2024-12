Brasil Ranking indica as 10 melhores cidades brasileiras para empreender. Porto Alegre está em 6º lugar e Florianópolis em 1º

Por Redação O Sul | 3 de dezembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Imagem aérea de Florianópolis e a Ponte Hercílio Luz. (Foto: Eduardo Valente/Divulgação ND)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Conhecida como “Ilha do Silício”, Florianópolis foi identificada como a melhor cidade brasileira para empreendedores (7,06), em um novo ranking elaborado pela Wix, plataforma de criação e edição de sites. A capital de Santa Catarina tem um financiamento médio de R$ 6 milhões por startup, alta qualidade de vida e menores custos operacionais comparadas a outras cidades no país, segundo a análise.

Florianópolis também possui a maior densidade de startups per capita no país, informa o ranking. A velocidade média de download do município é de 235,7 Mbps, 40% mais rápida que em Recife (165,6 Mbps), por exemplo, “um atrativo para empreendedores digitais que dependem de infraestrutura robusta”, escreve a empresa no material disponibilizado sobre o ranking. A cidade abriga 147 startups; embora tenha menos aceleradoras (4) e espaços de coworking (2), Florianópolis continua sendo uma escolha popular para startups de tecnologia em estágio inicial.

Para eleger as melhores cidades para se fazer negócio no Brasil, a Wix analisou fatores-chave que influenciam o sucesso dos empreendimentos. Para isso, a empresa diz ter coletado dados sobre o número de startups, aceleradoras, espaços de coworking e níveis de financiamento dos municípios. A organização também estudou a contribuição de cada cidade para o PIB total do Brasil, a sua influência econômica e potencial para crescimento empreendedor.

Em material enviado ao Valor, a Wix informa que a infraestrutura de internet foi analisada como um fator-chave, sendo considerados dados sobre velocidade média de download, upload e latência. Com o objetivo de garantir que cidades maiores não ofuscassem as menores, todos os dados foram escalonados pelo tamanho da população (por 100.000 habitantes). O ajuste permitiu uma comparação mais equitativa entre as cidades, afirma a plataforma.

Para possibilitar uma comparação clara, a Wix combinou os dados coletados em novembro de 2024 para calcular o índice da Avaliação de Empreendedorismo por Cidade; em uma nota que vai de zero a dez.

Com uma pontuação de 6,47, São Paulo ocupa o segundo lugar e carrega 1.494 startups – dez vezes mais do que Florianópolis. A capital lidera em infraestrutura, oferecendo 24 aceleradoras e 41 espaços de coworking para suporte e networking essenciais. São Paulo, para além disso, tem o maior financiamento médio, somando R$ 47,7 milhões por startup. A velocidade média da internet de São Paulo atinge 214,4 Mbps.

O município contribui com 9,2% para o PIB do Brasil e, segundo a Wix, atrai capital de risco e negócios de alto crescimento. A Universidade de São Paulo, também analisada, apoia significativamente o ecossistema de inovação da cidade, fomentando talentos e pesquisa que impulsionam o sucesso empreendedor.

Terceiro Lugar

Belo Horizonte ficou em terceiro lugar. A pontuação da cidade foi de 6,08 e ela possui um financiamento médio substancial de R$ 36,8 milhões por startup — ficando apenas atrás de São Paulo e com 10% acima de Joinville (R$ 33,3 milhões). BH tem uma velocidade média de download de 247,4 Mbps, superando São Paulo nesse quesito em 15%. Com 188 startups e sete aceleradoras, Belo Horizonte oferece mais suporte a empreendedores do que cidades menores, como Curitiba (189 startups e zero aceleradoras), “tornando-se uma forte candidata para empresas em busca de expansão”, diz o relatório.

Em décimo lugar, Recife fecha a lista com 4,51 pontos. Apesar da pontuação mais baixa, a cidade tem 38 startups e 8 espaços de coworking, proporcionando uma base para empresas em estágio inicial. No entanto, o financiamento para startups na cidade tem uma média de R$ 1,6 milhão, representando 3% do financiamento de São Paulo por startup. A velocidade média da internet é de 165,6 Mbps. “Embora Recife não tenha o mesmo nível de financiamento ou conectividade das maiores cidades do Brasil, ainda é uma opção atraente e econômica para empreendedores que buscam construir um ecossistema acessível”, finaliza, em nota, a plataforma de criação de sites.

Confira abaixo todos os municípios ranqueados na pesquisa:

1° Florianópolis

2° São Paulo

3° Belo Horizonte

4° Vitória

5° Joinville

6° Porto Alegre

7° Campinas

8° Curitiba

9° Uberlândia

10° Recife

As informações são do Valor Econômico.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Brasil

https://www.osul.com.br/ranking-reune-as-10-melhores-cidades-brasileiras-para-empreender-florianopolis-esta-em-1o-e-porto-alegre-em-6o-lugar/

Ranking indica as 10 melhores cidades brasileiras para empreender. Porto Alegre está em 6º lugar e Florianópolis em 1º

2024-12-03