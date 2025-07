Brasil Rapper Oruam recebe classificação de “alta periculosidade” no sistema prisional

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2025

Oruam está na Penitenciária Dr. Serrano Neves, no Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro Foto: Reprodução Oruam está na Penitenciária Dr. Serrano Neves, no Complexo de Gericinó, no Rio de Janeiro. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O rapper Mauro Davi dos Santos Nepomuceno, conhecido como Oruam, de 25 anos, foi classificado como preso de “alta periculosidade” – o terceiro nível mais elevado em uma escala de quatro graus adotada pelo sistema prisional do Estado do Rio de Janeiro.

A definição consta na Guia de Recolhimento de Presos, encaminhada à Secretaria de Administração Penitenciária. Oruam se entregou à Polícia Civil na terça-feira (22), um dia após a Justiça expedir um mandado de prisão preventiva contra o artista. O rapper foi indiciado por sete crimes: tráfico de drogas, associação para o tráfico, resistência, desacato, dano, ameaça e lesão corporal.

Segundo a investigação, ele teria impedido a apreensão do “Menor Piu” – adolescente investigado por tráfico e roubo –, na noite de segunda-feira (21).

Presos considerados de alta ou altíssima periculosidade têm seus casos analisados pelo Conselho de Inteligência das Polícias do Estado do Rio de Janeiro. A avaliação leva em conta uma série de critérios, como reincidência, gravidade dos delitos, uso de violência, vínculos com facções criminosas e comportamento na prisão.

Oruam está na Penitenciária Dr. Serrano Neves, no Complexo de Gericinó, conhecida como Bangu 3, o mesmo presídio para onde foi levado o também rapper Marlon Brendon Coelho Couto, o MC Poze do Rodo, de 26 anos, preso no final de maio por suspeita de apologia ao crime e associação ao tráfico.

Ao dar entrada no sistema prisional, Poze declarou afinidade com o Comando Vermelho. Ele responde ao processo em liberdade.

Oruam é filho do criminoso Marcinho VP, um dos chefes do Comando Vermelho. Condenado por tráfico de drogas e homicídios, ele está preso desde 1996.

