No início de 2025, o passaporte brasileiro permitia a entrada sem visto a 169 países. Agora, esse número subiu para 170. O que mudou foi o acesso à China, que dispensou a necessidade de visto para cidadãos do Brasil e de outros países.

Além do Brasil, os passaportes da Argentina e de San Marino ocupam a 16ª posição, permitindo acesso livre ao mesmo número de destinos (170).

Os países asiáticos e europeus se destacam nas primeiras posições do ranking. Em primeiro lugar, está o documento de Singapura, com acesso a 193 destinos sem visto. Na segunda posição, estão os passaportes da Coreia do Sul e do Japão, com possibilidade de entrada livre em 190 destinos.