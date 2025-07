Economia Brasil registra déficit de 5,1 bilhões de dólares nas contas externas em junho

Por Redação O Sul | 25 de julho de 2025

Os dados foram divulgados pelo Banco Central Foto: Freepik Os dados foram divulgados pelo Banco Central. (Foto: Freepik) Foto: Freepik

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As contas externas do Brasil foram deficitárias em US$ 5,1 bilhões em junho, ante déficit de US$ 3,4 bilhões registrado no mesmo mês do ano passado. O resultado foi divulgado pelo BC (Banco Central) nesta sexta-feira (25).

O déficit em transações correntes nos 12 meses encerrados em junho de 2025 somou US$ 73,1 bilhões, o equivalente a 3,42% do PIB (Produto Interno Bruto), ante o total de US$ 28,9 bilhões (1,28% do PIB) registrado em junho de 2024. Já o déficit em transações correntes nos 12 meses encerrados em maio somou US$ 71,4 bilhões (3,35% do PIB).

No mês passado, a balança comercial de bens foi superavitária em US$ 5,3 bilhões. No período, as exportações de bens somaram US$ 29,3 bilhões – aumento de 0,9% –, enquanto as importações de bens cresceram 2,8%, totalizando US$ 24 bilhões.

O déficit na conta de serviços totalizou US$ 4,5 bilhões em junho de 2025. É uma alta de 3,7% na comparação com junho de 2024, quando o déficit foi de US$ 4,4 bilhões.

Segundo o BC, aumentaram as despesas líquidas de serviços de telecomunicação, computação e informações (24,6%), de propriedade intelectual (22,8%), de aluguel de equipamentos, (7,8%) e de transportes (8%). As despesas líquidas com viagens internacionais cresceram 17%, resultado de incrementos de 14,1% nas despesas e de 7,8% nas receitas. ​

O relatório do BC mostrou também que o déficit em renda primária somou US$ 6,2 bilhões em junho de 2025, 25,5% acima do déficit de US$ 4,9 bilhões de junho de 2024.

As despesas líquidas de lucros e dividendos, associadas aos investimentos direto e em carteira, totalizaram US$ 3,8 bilhões no mês passado, um aumento de 45,6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Já as receitas de lucros e dividendos recuaram US$ 1,3 bilhão na comparação interanual. Em junho de 2025, elas somaram US$ 1,5 bilhão.

