Esporte Rayssa Leal desbanca japonesas e é campeã mundial de skate

Por Redação O Sul | 14 de setembro de 2024

A brasileira teve uma melhor nota nas duas primeiras voltas, anotando um 88.43 Foto: Wander Roberto/COB Esta foi a primeira competição de Rayssa após a conquista do bronze na Olimpíada de Paris. (Foto: Reprodução de TV) Foto: Wander Roberto/COB

Campeã em 2022 e vice em 2023, Rayssa Leal conquistou nesse sábado (14) seu segundo título Mundial de skate street com direito a show na pista em Roma, na Itália. Em sua primeira competição desde a Olimpíada de Paris 2024, onde faturou a medalha de bronze, a skatista maranhense de 16 anos fez duas voltas impecáveis, brilhou na disputa de manobras e conquistou a vitória com pontuação total de 270,56, à frente de Momiji Nishiya (269,14) e Miyu Ito (249,53), numa final em que as sete rivais eram representantes do Japão. No masculino, Kelvin Hoefler terminou em oitavo lugar.

Na final desse sábado, cada skatista entrou na pista para executar duas voltas de 45 segundos, com a melhor nota sendo computada, e na sequência buscar as melhores manobras que definem a pontuação total. Única não-japonesa entre as oito skatistas na decisão, Rayssa iniciou sua participação sabendo que precisava de uma nota alta depois de Liz Akama, medalha de prata em Paris, tirar um 83,78. A brasileira respondeu com uma volta impecável para chegar a 86,44 e assumir a primeira colocação. Ouro em Tóquio 2020, Momiji Nishiya também brilhou e conseguiu um 85,33.

Com o altíssimo nível estabelecido na primeira passagem, as skatistas partiram para a segunda volta em busca da perfeição. E Rayssa chegou o mais perto possível: precisa, a brasileira conseguiu uma linha ainda mais limpa e foi a única das líderes a melhorar sua nota, com um 88,43.

Líder absoluta, a maranhense iniciou a disputa de melhor manobra com força total, mas sofreu uma queda em sua primeira tentativa e na segunda chegou a completar o movimento, mas encostou a mão no chão. Enquanto isso, Momiji Nishiya conquistou a melhor nota da disputa, um 94,88, para assumir a liderança com 269,14, enquanto a brasileira seguia zerada. Mas na terceira chance, Rayssa voltou de vez à briga com um 88,14, ficando temporariamente em quarto mesmo com uma nota a menos.

Na penúltima chance, Rayssa brilhou com um backside flip smith que valeu nota 93,99, chegando a 270,56 e assumindo a primeira colocação. Com a pontuação, a brasileira pôde comemorar o segundo título mundial mesmo caindo na última manobra.

Com o resultado, Rayssa repete a campanha de Sharjah 2022, quando conquistou seu primeiro título do Mundial. A maranhense também é a atual bicampeã da Street League Skateboarding (SLS), com as vitórias de 2022 e 2023.

No masculino, Kelvin Hoefler foi o único representante do Brasil na final deste sábado em Roma. O skatista, prata em Tóquio 2020, não teve um bom desempenho na primeira fase da decisão e teve como melhor nota o 38,80 que conquistou na primeira volta. Parecendo sentir uma lesão, o brasileiro optou então por não entrar para a disputa de melhor manobra, terminando em oitavo lugar.

