Esporte Rayssa Leal, Neymar, Gabigol… veja o ranking de atletas mais comentados no Twitter no Brasil em 2021

Por Redação O Sul | 30 de dezembro de 2021

Fadinha dividiu espaço com famosos jogadores de futebol. (Foto: Wander Roberto/COB)

Em 2021, os brasileiros acompanharam de perto os temas mais relevantes pelo Twitter e a plataforma divulgou recentemente o que “Só Rolou No Twitter”, uma retrospectiva dos principais fatos que marcaram as conversas no serviço e, claro, o mundo.

No universo dos esportes, o skate teve grande destaque ao lado do futebol nas mais diversas conversas na plataforma. A fadinha Rayssa Leal, medalhista olímpica mais jovem do Brasil, figurou pela primeira vez na lista anual dos atletas mais comentados no Twitter no país e foi a única mulher atleta do ranking. Neymar encabeça o ranking pela segunda vez consecutiva.

Brasil

– 1. Neymar (@neymarjr);

– 2. Gabriel Barbosa (@gabigol);

– 3. Lionel Messi;

– 4. Rayssa Leal (@rayssaleal);

– 5. Cristiano Ronaldo (@Cristiano);

– 6. Giorgian De Arrascaeta (@GiorgiandeA);

– 7. Kylian Mbappé (@KMbappe);

– 8. David Luiz (@DavidLuiz4);

– 9. Diego Alves (@diegoalvesgol);

– 10. Everton Ribeiro (@evertonri).

Além dos grandes destaques do futebol, incluindo Neymar, a lista dos atletas mais mencionados no mundo conta com a participação do jogador de basquete LeBron James (@KingJames).

Global

– 1. Lionel Messi;

– 2. Cristiano Ronaldo (@Cristiano);

– 3. Neymar (@neymarjr);

– 4. LeBron James (@KingJames);

– 5. Kylian Mbappé (@KMbappe).

Clubes

Entre os clubes de futebol mais comentados, quem ficou com o grande destaque foi o Flamengo (@Flamengo). O time foi o mais comentado no país e o segundo em todo o mundo, atrás apenas do Manchester United.

Brasil

– 1. Flamengo (@Flamengo);

– 2. Atlético Mineiro (@Atletico);

– 3. Corinthians (@Corinthians);

– 4. São Paulo (@SaoPauloFC);

– 5. Palmeiras (@Palmeiras);

– 6. Vasco da Gama (@VascodaGama);

– 7. Fluminense (@FluminenseFC);

– 8. Santos (@SantosFC);

– 9. Cruzeiro (@Cruzeiro);

– 10. Internacional (@SCInternacional).

Global

– 1. Manchester United (@ManUtd);

– 2. Flamengo (@Flamengo);

– 3. Chelsea FC (@ChelseaFC);

– 4. FC Barcelona (@FCBarcelona);

– 5. Paris Saint-Germain (@PSG-inside).

Competições esportivas

No ano de 2021, as diversas competições esportivas do mundo movimentaram as conversas dos torcedores no Twitter. Entre as disputas, os Jogos (@Olympics) foram o grande destaque na plataforma, seguidos do Campeonato Brasileiro (@Brasileirao) e as Paralimpíadas (@Paralympics).

– 1. Olimpíadas ™ (@Olympics);

– 2. Campeonato Brasileiro (@Brasileirao);

– 3. Paralimpíadas (@Paralympics);

– 4. Grande Prêmio de São Paulo de 2021;

– 5. Super Bowl LV (@SuperBowl).

As informações são do site Lance.

