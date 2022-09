Skate Rayssa Leal vence o STU Recife, mas vê Gabi Mazetto conquistar título brasileiro no skate street

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2022

Rayssa, que fez a melhor pontuação final e liderou a prova do começo ao fim, termina no segundo lugar do ranking nacional. (Foto: Carol Guerra)

Rayssa Leal venceu a final do STU Recife, última etapa do circuito nacional, mas viu o título brasileiro ficar com Gabi Mazzeto, que chegou a Pernambuco como líder do ranking e soube administrar a vantagem. As duas festejaram juntos o resultado após a etapa.

“Quero chorar. Vim treinando para isso. Estou conseguindo andar de skate e curtir a minha família”, disse Gabi.

Rayssa, que fez a melhor pontuação final e liderou a prova do começo ao fim, terminou no segundo lugar do ranking. Ela foi parabenizar Gabi pelo título nacional.

“Estou muito feliz. Acho que fiz uma das minha melhores finais. Acertei várias manobras. A torcida ajudou muito”.

O pódio teve uma dobradinha nordestina, com a alagoana Carla Karolina na segunda colocação. O terceiro lugar ficou com Marina Gabriela, que dominou as semifinais no sábado. Gabi Mazetto foi a outra classificada para a super final.

Já na final do Street masculino, João Lucas Alves sagrou-se bicampeão nacional, vencendo na última etapa, no Recife, somando 26.500 pontos ao final da temporada. O skatista bateu Eduardo Neves, sexto colocado no ranking nacional, que ficou com a segunda colocação. Por fim, o último lugar no pódio ficou com Julio Zanotti.

“Esse fim de semana foi bem intenso, de muito skate na veia. Estou muito feliz por ter elevado meu nível e ter me superado. O skateboard é isso. Nós levamos essa força com a gente e mostramos para o público. Tudo isso é resultado do trabalho que venho fazendo, tanto de saúde mental quanto corporal. Vou atrás de outros bons resultados para realizar meu sonho de disputar uma Olimpíada”, contou o vencedor.

