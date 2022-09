Skate No skate, Rayssa Leal conquista vaga na final da última etapa do STU Nacional

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











"Foi muito irado. Faz um tempinho que eu não voltava aqui no Brasil", disse Rayssa. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Os olhares estavam atentos para o principal nome feminino do skate brasileiro devido às últimas Olimpíadas: Rayssa Leal. Sob o sol escaldante do Recife (PE), as arquibancadas da pista Street, estavam lotadas desde a manhã desse sábado (17). E os presentes viram a medalhista olímpica se classificar para a final do STU com a terceira melhor nota: 8.32.

A liderança da classificação terminou com Marina Gabriela. Ela está em oitavo lugar do ranking nacional e avançou com a melhor nota: 11.71. Marina e Rayssa ainda dividiram as três primeiras posições com Isabelly Ávila, que competiu na primeira bateria e teve a segunda melhor nota (8.92).

Na categoria Street masculino, a maior nota terminou com Eduardo Neves: 23.42. Sexto colocado no ranking nacional, ele teve a melhor volta – pontuando com 8.21 na primeira chance – e conseguiu pontuar em todas as quatro manobras, sendo a primeira e terceira com notas mais altas.

Rayssa chegou a assumir momentaneamente a liderança das semifinais durante a segunda volta, em que conseguiu a nota de 5.6 – mas terminou ultrapassada na etapa das manobras. Ela caiu mais de uma vez ao tentar o flip rockslide, mas espera mudar esse cenário na final deste domingo (18).

“Foi muito irado. Faz um tempinho que eu não voltava aqui no Brasil. Consegui algumas manobras que eu queria. Infelizmente o flip rock não saiu, mas espero que amanhã possa sair.”

Primeira colocada do ranking nacional, Gabi Mazetto classificou com a quarta melhor pontuação (8.14) logo na sequência do trio.

A semifinal contou com duas baterias, de oito skatistas em cada. Todas fizeram duas voltas de 45 segundos, em que a melhor nota será válida, além de quatro manobras, sendo as duas melhores válidas. O Street Feminino, ressalta-se, começa nas semifinais.

Em meio às classificadas para a final, apenas três foram participantes da primeira bateria: Isabelly Ávila (em 2º colocado), Maria Almeida (em 7º) e Duda Oliveira (em 8º). As outras cinco foram competidoras da segunda bateria, ao lado das melhores posicionadas no ranking nacional.

Street masculino

Primeiro colocado do ranking nacional no Street, João Lucas Alves terminou com a segunda melhor nota nesse sábado: 21.65. Só esteve atrás de Eduardo Neves. Ele pontuou 8.02 na melhor volta e só teve duas manobras com nota, porque as últimas duas foram zeradas.

O último destaque da categoria ficou por conta de Luizinho Francisco, que disputou a última Olimpíada, de Tóquio. Ele apresentou a sétima melhor nota (20.16) e, pela primeira vez, classificou-se para as finais do Street e também do Park – que ocorreu mais cedo – de forma simultânea.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Skate