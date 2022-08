Skate Rayssa Leal, Pâmela Rosa e Gabi Mazetto vão à final da 1ª etapa da Liga Mundial de Skate Street

Por Redação O Sul | 13 de agosto de 2022

Além do Brasil, Japão também terá três representantes na final. (Foto: Reprodução)

O Brasil terá três representantes na final da 1ª etapa da Liga Mundial de Skate Street, que acontece na Flórida. Rayssa Leal, Gabi Mazetto e Pâmela Rosa estão classificadas para disputar a decisão em Jacksonville após uma semifinal recheada de emoções e grandes manobras.

O único outro país a conseguir o mesmo número de vagas na final foi o Japão, também com três representantes entre as oito classificadas. A final feminina da 1ª etapa da SLS acontece neste domingo (14) às 12h30.

Rayssa entrou na competição com tudo. Abrindo a última bateria, ela conseguiu a maior nota de volta das semifinais com um 7.6. Como se não bastasse, Rayssa ainda melhorou sua nota na segunda oportunidade de volta, a maranhense fechou a etapa com uma nota 7.8. Nas manobras Rayssa acertou as duas primeira manobras e garantiu a primeira posição com uma somatória de 20 pontos.

Já Pâmela fez uma primeira volta ruim, com muitos erros, e ficou apenas com um 2.1. A paulista fez uma segunda volta melhor e somou 5.8 pontos, sendo a 5ª melhor volta da competição. Pâmela apostou em boas manobras de segurança e se garantiu na 4ª colocação com 15.9 de somatória.

Gabi Mazetto teve a responsabilidade de abrir a etapa sendo a primeira skatista a descer na pista. A paulista de Praia Grande ficou na 8ª colocação com uma soma de 10.2 pontos. Apesar de ter sido a 1ª a competir, Gabi só garantiu a vaga na última manobra depois das holandesas Candy Jacobs e Keet Oldenbeauving não conseguirem ultrapassá-la na última bateria.

Além das três brasileiras, três japonesas estão garantidas na final: Yumeka Oda, Momiji Nishiya e Aori Nishimura . As três fecharam a segunda bateria ocupando as 3 primeira colocações com as notas: 18.7, 17.5 e 15.3, respectivamente.

Uma surpresa foi Funa Nakayama, a medalhista de bronze da Olimpíadas de Tóquio não teve um bom dia e ficou com apenas 8.1 pontos em sua soma, ficando de fora da final.

Completam a final também a norte-americana Poe Pinson na 6ª colocação com 14.7 pontos e a holandesa Roos Zwetsloot na 7ª colocação com 13.6 pontos de somatória.

Além de Pâmela, Gabi ne Rayssa, o Brasil teve mais duas representantes: Vitória Mendonça teve 5.8 pontos e Marina Gabriela com 5.2.

Semifinal masculina

Na semifinal masculina, o Brasil conseguiu mais um representante na final. Felipe Gustavo ficou na 4ª posição com uma somatória de 25 pontos. Com três notas acima dos 8 pontos, Felipe surpreendeu a todos ao competir depois de ter lesionado o joelho antes dos aquecimentos. Em entrevista, Felipe relatou que mal aqueceu para a etapa, para não forçar o joelho.

Quem classificou em primeiro para a final masculina foi Nyjah Huston com uma incrível somatória de 26 pontos. Destaque também para Yuto Horigome que terminou na 2ª colocação com 25.9 de nota. Yuto tirou a maior nota do evento com um 9.5 em sua manobra final. Completam a final: Shane O’Neill, Gustavo Ribeiro, Deshawn Jordan, Vincent Milou e Sora Shirai.

