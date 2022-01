Esporte Rayssa Leal supera Pâmela Rosa com manobra perfeita e conquista o título do STU Skate Street de Criciúma

Por Redação O Sul | 16 de janeiro de 2022

Lucas Rabelo dominou o fim de semana na disputa masculina do STU. Foto: Reprodução Lucas Rabelo dominou o fim de semana na disputa masculina do STU. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

Rayssa Leal conquistou o título do skate street do STU de Criciúma, primeira etapa de 2022 do circuito nacional de skate. Neste domingo, embaixo do fortíssimo calor catarinense, a medalha de prata das Olimpíadas de Tóquio foi à SuperFinal com melhor a somatória e, na última volta, fez uma manobra perfeita para superar as adversárias. A bicampeã mundial Pâmela Rosa ficou em segundo lugar.

“Meu pai sempre fala para mentalizar a manobra antes de começar e eu mentalizei. Leticia e o Felipe Gustavo também me ajudaram, me falaram para confiar. Eu confiei e estou muito feliz”, festejou a fadinha do skate.

Depois de apresentar manobras inéditas na fase classificatória e durante a final, que definiu as quatro melhores skatistas para a SuperFinal, Rayssa Leal foi mais conservadora na primeira volta e chegou a ver a concorrente Pâmela Rosa assumir o primeiro lugar, após uma linda manobra na borda mais difícil da pista. Na volta decisiva, no entanto, ela surpreendeu e conquistou o título ao somar 15,24.

“Estou muito feliz, Criciúma tem sempre uma vibe muito incrível”, disse ela.

Gabriela Mazzeto ficou em terceiro lugar. Durante a sua apresentação, um skate escapou e foi parar no meio da pista. A atleta precisou parar, mas não chegou a ser prejudicada. As adversárias da SuperFinal intercederam e pediram que a volta fosse reiniciada. Marina Gabriela foi a quarta skatista da competição.

O STU de Criciúma integra o calendário do Verão Espetacular, eventos que são transmitidos ao vivo dentro do Esporte Espetacular. No próximo domingo, não perca disputa do skate park!

Lucas Rabelo dominou o fim de semana na disputa masculina do STU. Vice-campeão mundial da Super Crown de Jacksonville e medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Cali, realizado em novembro de 2021, o cearense de 22 anos apresentou manobras difíceis e foi para a última volta da SuperFinal já com o título da competição em Criciúma.

“Eu venho focado no meu skate, buscando evolução para ter oportunidade de ganhar campeonatos e estar sempre preparado. Consegui achar manobras diferentes, achar obstáculos legais para conseguir fazer as manobras”, contou o campeão.

Lucas acerta linda manobra, tira 8,81 e dispara ainda mais na liderança

O skatista chegou como favorito na SuperFinal e, logo na primeira volta, trocou a nota com uma manobra que levantou o público. Ele conseguiu a maior pontuação do fim de semana: 8,81. Na última volta, já com o título garantindo, Lucas tentou uma sequência super difícil mas foi para o chão. Wilton Souza ficou com o segundo lugar na competição, seguido por Eduardo Neves.

“Comecei o ano como eu gostaria, primeiro campeonato do ano e já com o título de campeão. É maravilhoso estar aqui e sentir o calor da galera. Começar o ano com chave de ouro é sensacional”, disse Lucas Rabelo.

