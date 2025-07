Porto Alegre Reabertura da comporta 12 tem início na Zona Norte de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2025

A passagem está fechada desde a última cheia do Guaíba, registrada há um mês. Foto: Aristoteles Junior/PMPA A passagem está fechada desde a última cheia do Guaíba, registrada há um mês. (Foto: Aristoteles Junior/PMPA) Foto: Aristoteles Junior/PMPA

Foi iniciada nesta terça-feira (29, a reabertura da comporta 12 – que conecta a rua Voluntários da Pátria à avenida Castelo Branco, na altura da avenida Cairú, no 4º Distrito, Zona Norte de Porto Alegre. A passagem está fechada desde a última cheia do Guaíba, registrada há um mês. Com a liberação, o trânsito na região deverá ser normalizado até o final de semana.

Em razão da obra de substituição da comporta, que está em andamento, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) optou por proteger a passagem com uma espécie de dique. A estrutura é feita de argila, compactada em camadas sobre bags, e pedras-rachão.

“O fechamento preventivo das comportas deu tranquilidade à população em meio à última cheia do Guaíba. Conseguimos garantir a segurança da cidade com essa solução. A desmobilização, gradual, permite a total retomada da mobilidade na região, assim como a sequência de obras fundamentais para a cidade”, afirma o diretor-executivo do Dmae, Vicente Perrone.

A operação de reabertura da comporta 12 mobilizará equipes até o final desta semana. Inicialmente, será removida a camada de pedras-rachão que cobre a estrutura. Depois, está prevista a retirada da argila e a limpeza da área. Por fim, serão removidos os bags colocados sob os materiais. O trânsito será liberado somente após o fim de todas estas etapas.

Litoral

A partir da liberação da passagem pela comporta 12, os veículos que circulam a partir da ponte do Guaíba, pela rua Voluntários da Pátria, terão o acesso Um liberado e poderão atravessar sob a avenida Castelo Branco, para seguir em direção ao Centro. O trecho também é uma opção para acessar as marinas e o Centro de Treinamento do Grêmio, na avenida João Moreira Maciel, ou para seguir em direção a Canoas, através da avenida Guilherme Shell.

Para os motoristas que trafegam pela BR-290, sentido litoral-capital, ou que vêm da avenida João Moreira Maciel, a partir de Canoas, o acesso permite alcançar a rua Voluntários da Pátria sem a necessidade de ir até o Centro para fazer o retorno.

Comportas

Ao todo sete comportas do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre estão em obras. Destas, cinco serão extintas, por meio da construção de barreiras em concreto armado: passagens 8, 9, 10, 13 e 14. Já os portões 11 e 12 serão substituídos por estruturas novas, projetadas para atender especificamente às necessidades geográficas da região, onde há influência do rio Jacuí.

O investimento é de R$ 11 milhões. A previsão é de que as obras de fechamento definitivo sejam concluídas até o final deste ano, enquanto a substituição das demais comportas se estenderá até o primeiro trimestre de 2026.

