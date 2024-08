Porto Alegre Reabre neste sábado o agendamento de quadras do Trecho 3 da Orla em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 2 de agosto de 2024

Ao todo, quatro quadras estarão disponíveis para uso com marcação on-line. Foto: Alex Rocha/PMPA

Após as enchentes históricas de maio, volta a funcionar, a partir das 8 horas deste sábado (3), o agendamento de quadras esportivas do Trecho 3 da Orla do Guaíba em Porto Alegre. Ao todo, quatro quadras estarão disponíveis para uso com marcação on-line, sendo uma de grama sintética (futebol society) e outras três de concreto (basquete, tênis e poliesportiva). A pista de patinação já está liberada para utilização, mas não necessita de agendamento, assim como outros espaços.

Conforme a secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, as reservas são feitas pelo site agendaorla3.portoalegre.rs.gov.br ou pelo 156 da prefeitura (aplicativo 156+POA ou WhatsApp (51) 3433-0156). Os playgrounds e as academias ao ar livre no Trecho 3 da Orla do Guaíba já podem ser utilizados desde 29 de julho. A prefeitura instalou novos brinquedos, e os equipamentos das duas academias ao ar livre foram trocados, assim como a areia e o saibro desses locais. Não há necessidade de reserva para essa área.

Próximas liberações – A Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura (Smoi) ainda trabalha para liberar, nas próximas semanas, outras quadras de grama sintética e de areia, que ainda passam por reparos e testes, em razão da enchente histórica de maio.

O que já está liberado para uso e não necessita de reserva

Pista de Skate;

Pista de patinação;

Ciclovia;

Pista de caminhada;

Duas academias ao ar livre;

Dois playgrounds.

O que já está liberado para uso, mas será com agendamento a partir deste sábado:

Três quadras de concreto (basquete, poliesportiva e tênis)

O que será liberado para uso a partir deste sábado, 3, com agendamento

Uma quadra de grama sintética (futebol society).

