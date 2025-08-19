Bruno Laux Reação ao tarifaço de Trump aproxima diálogo entre Lula e empresários

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2025

Donald Trump. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Diálogo estreitado

O governo Lula ganhou espaço de diálogo entre setores tradicionalmente alinhados ao bolsonarismo em meio aos impactos das tarifas de 50% impostas pelo governo Trump aos produtos brasileiros. Empresas dos ramos do agronegócio, supermercado e até mesmo armamentista vem mostrando disposição em estreitar relações com o Planalto para se proteger do tarifaço.

Aposentadoria descartada

O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, negou nesta segunda-feira qualquer intenção de antecipar sua aposentadoria, afirmando estar “feliz da vida” no cargo de ministro. A declaração ocorre em meio a especulações sobre a possibilidade de saída do magistrado depois de deixar a presidência da Corte, em setembro.

Baixa de lideranças

Com a filiação do governador sul-mato-grossense Eduardo Riedel ao Progressistas, nesta terça-feira, o PSDB perderá seu último chefe de Executivo estadual. Apesar de ter eleito três governadores em 2022, a legenda perdeu a pernambucana Raquel Lyra e o gaúcho Eduardo Leite neste ano, ambos para o PSD.

Publicidade restrita

O senador Confúcio Moura (MDB-RO) está articulando uma proposta legislativa que proíbe a exibição de propaganda comercial em jogos online destinados a menores de 12 anos. O autor do texto afirma que a restrição busca “resguardar as crianças de conteúdos potencialmente nocivos ao seu desenvolvimento emocional e cognitivo”.

Imunização animal

Avançou na Comissão de Cultura da Câmara o projeto que torna obrigatória a vacinação gratuita de animais domésticos e em situação de rua contra doenças transmissíveis a humanos. Apresentado pelo deputado João Daniel (PT-SE), o texto designa ao Ministério da Saúde a competência de estipular os imunizantes a serem fornecidos, com base em critérios epidemiológicos, de risco à saúde pública e disponibilidade no mercado.

Relatoria indefinida

O Conselho de Ética da Câmara realizará um novo sorteio nesta terça-feira para a formação da lista tríplice na qual será escolhido o relator da representação contra o deputado André Janones (Avante-MG), acusado de manifestações ofensivas contra Nikolas Ferreira (PL-MG). O processo ocorre após os deputados Julio Arcoverde (PP-PI), AJ Albuquerque (PP-CE) e Zé Haroldo Cathedral (PSD-RR), sorteados inicialmente, terem solicitado a retirada de nome da lista.

Trabalho nos apps

Será instalada nesta terça-feira, na Câmara dos Deputados, a Comissão Especial sobre Transporte e Entrega por Plataforma Digital. O colegiado se dedicará à discussão do Projeto de Lei Complementar que cria um novo marco legal para a categoria, fixando direitos e deveres para empresas, usuários e trabalhadores.

Parceria Brasil-Equador

Os governos brasileiro e equatoriano assinaram nesta segunda-feira um Memorando de Entendimento em inteligência artificial, durante a visita do presidente do Equador, Daniel Noboa, a Brasília. O tratado prevê o fortalecimento acadêmico e científico entre os dois países, além da capacitação de profissionais em infraestruturas de computação de alto desempenho para o desenvolvimento de modelos latino-americanos de IA.

Parceria Brasil-Equador II

A visita equatoriana ao Brasil também resultou na firma de um acordo entre os dois governos para ampliar o desenvolvimento de políticas públicas voltadas à agricultura familiar e camponesa. A partir do documento, os países trabalharão na promoção de pautas de transição ecológica, impulso à comercialização e desenvolvimento rural sustentável.

Concentração de dados

A criação do Sistema Nacional de Informações sobre o Tráfico de Pessoas aguarda votação conclusiva na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A ser gerido pelo Ministério da Justiça, o mecanismo visa facilitar a atuação coordenada entre os diversos entes federados e órgãos públicos através do subsídio de políticas públicas de prevenção e enfrentamento a esse tipo de crime.

Concessões e PPPs

Durante participação no Fórum Veja de Infraestrutura, em São Paulo, nesta segunda-feira, o governador Eduardo Leite defendeu o avanço de concessões e parcerias público-privadas como instrumentos centrais para a reconstrução pós-catástrofe do RS. O líder gaúcho destacou que pretende utilizar parte dos cerca de R$14 bilhões que o Estado deixará de pagar à União durante a suspensão temporária da dívida estadual para aportes em concessões, de modo a ampliar o volume de obras de resiliência climática.

Agenda no Vale

Acompanhado do secretário estadual de Desenvolvimento Urbano, Marcelo Caumo, o vice-governador Gabriel Souza cumpre roteiro nesta terça-feira em diferentes municípios do Vale do Taquari. Entre as agendas, estão a inauguração do programa Pavimenta, em Paverama, uma visita ao Hospital São José, em Arroio do Meio, a inauguração do Centro de Saúde da Família, em Imigrante, e uma reunião com prefeitos da Associação dos Municípios do Sol Nascente e representantes do Hospital Ouro Branco.

Deslocamento facilitado

Entrou em discussão na Câmara de Porto Alegre o projeto do vereador José Freitas (Republicanos) que permite a pessoas com mais de 60 anos e pessoas com deficiência a escolha dos locais de atendimento nos serviços de saúde do município. O texto revoga uma série de critérios especificados para definição das unidades, visando atender aos cidadãos com dificuldade de locomoção.

Decisão equivocada

Em fala na tribuna da Câmara Municipal, o vereador Aldacir Oliboni (PT) criticou nesta segunda-feira o fechamento do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) do posto do IAPI, em Porto Alegre. Para o petista, que levará o tema à discussão na Comissão de Saúde, o encerramento das atividades se trata de uma decisão equivocada, diante da necessidade de abrir as portas para o atendimento de saúde mental.

Atendimento móvel

O vereador Alexandre Bobadra (PL) está articulando na Câmara de Porto Alegre a compra de quatro ônibus para uso como postos móveis de saúde da família em diferentes regiões da Capital. Bobadra destaca que o município conta com apenas um veículo do gênero, que retira equipamentos de um posto fixo quando é utilizado, enquanto quase 85% das demandas da área de saúde podem ser resolvidas por médicos da família.

Bruno Laux

@obrunolaux

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

