Cláudio Humberto Reação de Lula a Milei não é de alguém ofendido

Por Cláudio Humberto | 4 de julho de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Chamado de “ladrão” e de “dinossauro idiota”, por Javier Milei, o presidente Lula (PT) não reagiu indignado. “Apenas fez cara feia”, como ironizou experiente diplomata brasileiro. “Lula nem sequer declarou o líder argentino persona non grata”, reparou o veterano ex-embaixador, lembrando a reação de Israel às ofensas do petista ao povo judeu. Ele apenas cobrou “desculpas”. Chefe de governo sinceramente ofendido chuta o balde, rompe relações, chama de volta o embaixador etc. Lula ainda terá de engolir a humilhação de ver Milei consagrado no Brasil.

Visitante indigesto

Sem relações rompidas, não tem como Lula impedir a entrada de Milei no Brasil, no próximo fim de semana. Terá de engolir sua presença.

Retaliação básica

Chefe de Estado ou de Governo ofendido expulsa os representantes diplomáticos do ofensor, bloqueia contas, fecha fronteiras etc. Lula calou.

Diplomacia bizarra

Após “passar pano” nos terroristas, Lula foi declarado persona non grata em Israel. Demorou a reagir, retirando o embaixador. Não fez diferença.

Vivas serão ouvidos

Organizadores da Conferência de Ação Política Conservadora prometem recepção consagradora de Milei em Balneário Camboriú (SC), sábado, 6.

PP-PE quer enquadrar governadora Raquel Lyra

Para tentar alavancar a pré-candidatura da deputada Clarissa Tércio (PP-PE) à prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, o presidente estadual do partido, deputado Eduardo da Fonte, planeja emparedar a governadora Raquel Lyra (PSDB), pressionando-a a apoiar a candidatura de Clarissa. Caso contrário, o PP, que integra o governo, lançaria candidatura própria à prefeitura do Recife contra Daniel Coelho (PSD), ex-secretário de Turismo que espera apoio oficial da governadora.

Alerta

Pesquisa Conecta (registro PE 03155/2024) disparou o botão de pânico no Progressistas (PP): a deputada Clarissa aparece em terceiro lugar.

Objetivo

A ambição de Dudu da Fonte é conquistar a prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, o segundo maior município de Pernambuco.

Dilema

Raquel não declarou apoio oficialmente, mas se dá bem com o prefeito de Jaboatão, o bolsonarista Mano Medeiros (PL), líder na pesquisa.

Vilão no espelho

O presidente Lula (PT) insulta o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, para esconder sua responsabilidade sobre os juros altos. O vilão da Selic a 10,50% não é o BC, é a decisão de Lula de gastar sem limites. O vilão está no espelho do chefe do governo.

Efeito Biden

Após notícias da internação do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), voltou a circular vídeo do político tentando, sem muito sucesso, derrubar uma parede a marretadas, durante inauguração de uma obra.

Giro

Quem estava na arquibancada do jogo do Brasil contra a Colômbia na Califórnia (EUA), na última terça-feira (2), foi o senador Efraim Filho (União-PB). O parlamentar acabou flagrado na transmissão da TV.

Nem aí

O ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, deu de ombros ao convite da Comissão de Agricultura para explicar compra de arroz. Deveria ter ido na quarta (3), simplesmente não deu as caras.

Depende do agressor

Justa solidariedade de Janja e cia. a Benedita da Silva (PT-RJ), chamada de “Chica da Silva”, nem de longe lembra o caso de Nathália Schincariol, que até registrou ocorrência acusando espancamento pelo filho de Lula.

Dinheiro não é problema

Para desmontar falácia de inviabilidade econômica de se ter segurança armada em escola, o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) citou gastos das luxuosas viagens de Lula e R$ 16 bilhões da Lei Rouanet.

Manobras

Derrotada na Comissão de Direitos Humanos da Câmara, a oposição tem plano para barrar o avanço do projeto que torna o “LGBTcídio” crime hediondo: encaminhar a matéria à Comissão de Segurança Pública.

Garfada adiada

Deu errado a tentativa do governo Lula de garfar uma grana às custas de motoristas de aplicativo. A oposição conseguiu retirar da pauta o projeto que contraria o desejo dos trabalhadores e regula a profissão.

Pensando bem…

…fala equilibrada, quem diria, ajuda a economia.

PODER SEM PUDOR

Mais um passista

Ainda sem saber como seria aproveitado na equipe do ministro das Relações Exteriores Antônio Azeredo da Silveira, seu ex-chefe que acabara de ser nomeado pelo general Ernesto Geisel, o diplomata Marcos Azambuja, que colegas apelidaram de “o pequeno notável”, procurou uma amiga – exatamente a mulher do chanceler, a embaixatriz May: “Na escola de samba do embaixador Azeredo, serei passista ou destaque?”, perguntou. “Na escola de samba do Silveira, Marcos”, respondeu dona May com a conhecida suavidade, mas sem pestanejar, “o único destaque é ele…”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

