Bruno Laux Notícias da Assembleia Legislativa do RS

Por Bruno Laux | 4 de julho de 2024

Elton Weber (PSB), recebeu de forma positiva o anúncio do governo federal sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar. (Foto: Divulgação/Assembleia Legislativa)

Plano promissor

O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária Gaúcha no Parlamento estadual, Elton Weber (PSB), recebeu de forma positiva o anúncio do governo federal sobre o Plano Safra da Agricultura Familiar 2024/2025. O deputado elogiou o volume de recursos e o recuo de juros previstos no planejamento, o qual deve contar com R$ 76 bilhões em recursos para o setor. Apesar de destacar pontos positivos, o parlamentar menciona que a elevação das alíquotas do seguro Proagro continua sendo um fator muito negativo já que aumentará o custo das lavouras. Weber pontua ainda que o acesso ao novo plano no RS dependerá fundamentalmente da anistia e repactuação das dívidas dos agricultores familiares atingidos pelas enchentes.

Reajuste inoportuno

O deputado Matheus Gomes (PSOL) criticou nas redes sociais o aumento do salário dos vereadores de Porto Alegre publicado nesta semana no Diário Oficial da capital gaúcha. Viabilizado através de duas resoluções da Mesa Diretora da Câmara Municipal, o reajuste, de 3,69%, foi justificado pela variação dos índices inflacionários medidos pelo IPCA. Matheus pontuou que os parlamentares municipais passarão a receber R$ 18.071,63 mensais, a partir de um movimento liderado pelo vereador Mauro Pinheiro (PP), presidente da Casa Legislativa. “É um tapa na cara de quem perdeu tudo nas enchentes! O dinheiro público deve ir para a reconstrução da cidade, não para o bolso de políticos que já ganham muito bem”, destaca o deputado.

Empreendedorismo para idosos

O Parlamento gaúcho está analisando um projeto de lei do deputado Capitão Martim (Republicanos) que institui a Política Estadual de Incentivo ao Empreendedorismo da Pessoa Idosa. Voltada a valorização da experiência profissional acumulada ao longo da vida, a medida incentiva pessoas acima dos 65 anos a desenvolverem seus próprios negócios e se manterem economicamente ativas. “Muitas vezes essas pessoas são aposentadas precocemente ou têm dificuldades para uma recolocação profissional que valorize sua experiência e habilidades. Além disso, muitos não conseguem se manter apenas com a pensão e buscam na informalidade um complemento de renda”, destaca Martim.

Trânsito seguro

O deputado Gustavo Victorino (Republicanos) se reuniu nesta quarta-feira junto ao presidente do Cetran/RS, Enio Bacci, para dialogar sobre ações destinadas à segurança no trânsito do RS. Presidente da Frente Parlamentar em Defesa do Trânsito Seguro na Assembleia gaúcha, o parlamentar debateu questões relacionadas a ações e campanhas institucionais a serem realizadas no segundo semestre de 2024, visando construir conscientização e hábitos de comportamentos seguros no trânsito das cidades e rodovias do estado.

Proposta de dique

Frente ao constante avanço das águas do Guaíba na região da Vila de Itapuã, em Viamão, o deputado Professor Bonatto (PSDB) apresentou nesta quarta-feira ao secretário adjunto da Reconstrução Gaúcha, Gabriel Fajardo, um projeto para a construção de um dique de contenção de cheias no local. A proposta, orçada em mais de R$ 51 milhões, visa fornecer uma resolução efetiva para o problema recorrente, além de viabilizar a atração de mais turistas para a região. “A gente entrega, hoje, este projeto ao governo do Estado com a esperança de uma parceria que vá, efetivamente, resolver o problema das pessoas. Precisamos de medidas efetivas, concretas, o projeto pronto e entregue, é o primeiro passo para essa resolução”, pontua Bonatto.

