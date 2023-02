Bruno Laux Reajuste do salário mínimo ainda em 2023

Por Bruno Laux | 13 de fevereiro de 2023

(Foto: Agência Brasil)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

O aumento do salário mínimo no Brasil pode ocorrer ainda em 2023. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, afirmou que caso haja espaço fiscal, é possível que o governo anuncie no próximo dia 1º maio um reajuste do valor.

Reatando relações

O presidente Lula afirmou que o Brasil deve “reatar forte” as relações com países da África. Em resposta a uma jornalista angolana nos Estados Unidos, ele disse que deve visitar o continente em breve, passando por Angola, África do Sul e Moçambique.

De volta ao Brasil

O ex-presidente Jair Bolsonaro anunciou durante um evento na Flórida, nos Estados Unidos, que pretende voltar ao Brasil nas próximas semanas. Ele afirma que deseja “colaborar” com a direita brasileira auxiliando no fortalecimento do espectro político no país.

Alerta ignorado

Um ofício da Secretaria Especial da Saúde Indígena, do Ministério da Saúde, aponta que a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro suspendeu a alimentação doada ao povo Yanomami, mesmo após ser informado sobre a grave situação em suas terras. Documentos enviados entre junho de 2021 e março de 2022 alertavam ao governo o contexto emergencial.

Acesso liberado

O governo federal autorizou o acesso de barcos para a retirada de garimpeiros ilegais da Terra Indígena Yanomami. Embarcações que não possuam carga e tenham como destino a retirada pacífica dos ilegais, estão tendo sua entrada liberada pelas autoridades.

Operação Emergencial

A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, fechou um acordo com entidades de filantropia dos Estados Unidos para a recuperação de áreas degradadas pelo garimpo ilegal na Amazônia. A ação deve ser liderada por institutos filantrópicos do bilionário Jeff Bezos e do ator Leonardo DiCaprio.

Operação Emergencial II

Onze entidades deverão ser mobilizadas pelos institutos, buscando captar recursos para a operação emergencial em até 40 dias. Até o momento não foram divulgados valores previstos para a ação.

Regras de convivência

Na reunião desta terça-feira, do Colégio de Líderes da Câmara dos Deputados, será discutida a definição de regras de convivência entre os parlamentares. O assunto vem à tona após uma semana marcada pela troca de ofensas nas sessões da Casa.

Representação na educação

A secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, foi eleita como primeira vice-presidente do Conselho Nacional de Secretários de Educação. O órgão federal busca, entre outras ações, integrar as redes estaduais de educação e a participação dos Estados na construção de políticas nacionais.

Dengue

A Secretaria Estadual da Saúde declarou que mais de 90% dos municípios gaúchos estão infestados pelo mosquito transmissor da dengue, Aedes aegypti. Somando um total de 706 notificações desde o começo do ano, 40 casos da doença foram confirmados no estado somente em 2023.

Piso da enfermagem

Na manhã desta terça-feira, profissionais de enfermagem do RS devem seguir a agenda nacional de movimentos pela implantação definitiva do piso salarial da classe, realizando um ato em Porto Alegre. Partindo do Largo Glênio Peres, eles caminharão até o Palácio Piratini, onde entregarão ao governador Eduardo Leite uma carta solicitando o apoio estadual ao pagamento do piso.

Greve

Funcionários da terceirizada “Alô Atendimento”, a qual presta serviço de teleatendimento para a Secretaria Municipal de Saúde e para o Tribunal de Justiça do RS, devem entrar em greve nesta segunda-feira. Os profissionais reivindicam a regularização do pagamento de salários, o qual vem sofrendo constantes atrasos.

Vacina bivalente

A capital gaúcha dará início à aplicação da vacina bivalente contra a COVID-19 na próxima quarta-feira. Residentes e servidores de instituições de longa permanência serão os primeiros a serem contemplados com o imunizante.

Regularização de lotes

A Prefeitura Municipal entregou neste final de semana 68 documentos de posse para moradores do loteamento Quinta do Portal, no bairro Lomba do Pinheiro. Com a ação, a Capital soma desde o início de 2021, mais de 2100 títulos de propriedade entregues.

IPTU 2023

Moradores da capital que desejem autorizar o débito em conta para pagamento do IPTU 2023 nas redes bancárias credenciadas já podem realizar a ação e dividir o valor do imposto em até dez parcelas sem juros. Se optado pela modalidade, a primeira cobrança será efetuada no dia 8 de março.

